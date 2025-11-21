Criminoso é preso com drogas depois de trocar tiros com a PM

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 21/11/2025 às 09h15
Uma ação de policiais do 5º Batalhão na tarde desta quinta-feira (20), resultou na prisão de um criminoso acusado de tráfico no residencial Orgulho do Madeira, bairro Socialista em Porto Velho.
De acordo com as primeiras informações, o criminoso saiu correndo ao ver a viatura da PM, e começou a fazer disparos em direção dos policiais.
A guarnição revidou a injusta agressão e trocou tiros com o criminoso que depois do cerco acabou preso. Na fuga ele conseguiu se desfazer da arma, mas foi flagrado com várias porções de maconha, cocaína e dinheiro.
