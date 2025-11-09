Corpo enterrado com várias perfurações é encontrado na Linha 86

Publicada em 09/11/2025 às 09h40
Na tarde deste sábado, 8 de novembro de 2025, a Polícia Militar de Ji-Paraná (RO) foi acionada para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver na Linha 86, nas proximidades do Travessão, área rural do município.
De acordo com as primeiras informações, populares localizaram um corpo em meio à vegetação, aparentemente de um homem, que estava parcialmente enterrado, com apenas as pernas visíveis. O cadáver apresentava várias perfurações na região das costas, possivelmente provocadas por arma branca ou de fogo.
O homem vestia bermuda jeans e camiseta, mas não portava documentos, o que impediu a identificação imediata. O corpo já se encontrava em estado avançado de decomposição, o que dificultou ainda mais os trabalhos periciais no local.
Após o acionamento, uma guarnição da Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Técnica (Politec) e da Polícia Civil, que realizaram os procedimentos de perícia e o recolhimento do corpo ao Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exames que poderão confirmar a identidade da vítima e a causa exata da morte.
A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso, que é tratado como homicídio. As investigações seguem em andamento para identificar a vítima e os possíveis autores do crime.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!