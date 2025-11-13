Copa Pacarana de Futebol Societe tem recorde de equipes participantes

Publicada em 13/11/2025 às 11h34
No sábado 08 aconteceu no campo da comunidade do JK a cerimonia de abertura da Copa Pacarana de Futebol Societe 2025. O evento atraiu um grande público que prestigiou os jogos de abertura da maior competição esportiva do distrito do Pacarana.
A Copa Pacarana é um evento tradicional e, é coordenado pela secretária de esporte (Semelc) e mais uma vez teve o apoio do vereador Alexandro Bahia (PL) que direcionou emenda impositiva de sua autoria no valor de R$ 15.000 reais para a premiação do evento.
Na abertura da competição que contou com a presença do secretário municipal de Esportes, Wedson Silva, aconteceram as disputas nas categorias aberto titulares e o feminino, no domingo no campo do Pacarana foram disputadas as partidas entre os aspiras e os Masters.
Ao citar a importância da Copa Pacarana para os desportistas locais, o vereador Bahia agradeceu as parcerias do prefeito Weliton Campos (PL) através da Semelc com o secretário Wedson que sempre tem atendido as demandas esportivas do Pacarana e região.
“Estamos felizes com a realização de mais esta edição da Copa Pacarana e desta vez com recorde de participação com mais de 250 atletas inscritos em 24 equipes participantes, e uma das melhores premiações do município para essa modalidade esportiva”, citou Bahia.
