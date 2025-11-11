Copa Genus 2025 reúne mais de 100 equipes nas etapas de Porto Velho e Candeias

Publicada em 11/11/2025 às 13h50
Foto - Reprodução/Josiel Silva
A 24ª edição da Copa Genus está prestes a começar e deve reunir mais de cem equipes nas fases de Porto Velho e Candeias do Jamari. O torneio, considerado um dos principais do futebol de base em Rondônia, ocorrerá entre os dias 15 de novembro e 14 de dezembro, com disputas em sete categorias.
Segundo o organizador Evaldo Francisco, o evento tem como propósito fortalecer o futebol de base e oferecer espaço para jovens atletas de várias regiões. “Isso é importante, manter o futebol raiz. É uma prova de que o trabalho continua e vamos continuar sempre formando mais atletas, dando oportunidades às escolinhas da periferia e fazendo com que o futebol movimente esses jovens”, declarou.
As etapas iniciais em Porto Velho e Candeias vão definir os campeões que avançarão para enfrentar os times do interior na fase final, marcada para dezembro. “As equipes aqui vão passar por uma bateria de jogos para enfrentar os representantes das regionais do interior”, explicou Evaldo.
Além da capital, o torneio contará com a participação de times das regionais do Cone Sul, Vale do Jamari, Extrema e região Central, representando municípios de diferentes partes de Rondônia. Para técnicos e participantes, a competição representa uma oportunidade de estímulo ao esporte e à convivência esportiva entre jovens.
O técnico Laécio Nascimento, do Atlético do Jamari, destacou a importância do evento para os atletas. “A primeira foi muito boa e espero que esse ano seja bem melhor. É muito bom pras crianças e, apesar de tudo, eles estão com toda a força, com garra e vontade pra que esse ano nós chegamos lá”, afirmou.
Na edição de 2024, o Atlético JK, de Porto Velho, venceu o Seringueiras por 1 a 0 e ficou com o título do Sub-20. O Toque de Craque, de Cujubim, superou o K-10 por 3 a 1 e conquistou o Sub-17. O Extrema levou o Sub-15 após vitória por 1 a 0 sobre o Real Madruga, de Costa Marques. Entre as categorias menores, o Nova Geração ficou com o Sub-12, o Genus venceu o Sub-10 nos pênaltis e o Furacão, de Alvorada do Oeste, foi campeão do Sub-8.
As partidas da edição 2025 serão realizadas principalmente no Campo do Treze, com alguns confrontos no Campo da Três e Meio. As finais estão programadas para o estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, com expectativa de grande público e apoio às equipes participantes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!