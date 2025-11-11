Copa dos Campeões de Futebol Society Cone Sul reúne seleções municipais em Vilhena

Publicada em 11/11/2025 às 09h51
Acontece neste domingo, 16 de novembro, a Copa dos Campeões de Futebol Society Cone Sul, evento esportivo que reunirá as equipes campeãs e vice-campeãs dos municípios de Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Chupinguaia e Pimenteiras do Oeste.
A competição será disputada no Clube Embratel, em Vilhena, com início previsto para as 8h. O torneio é organizado pelo desportista Natal Pimenta Jacob (Natalzinho) e promete movimentar o cenário esportivo regional com jogos de alto nível e grande presença de público.
Segundo a organização, os campeões receberão troféus e prêmio de R$ 3 mil enquanto os vice-campeões serão premiados com R$ 1 mil.
A Copa dos Campeões tem o objetivo de fortalecer o futebol amador do Cone Sul, promovendo a integração entre os municípios e valorizando os atletas e equipes que se destacaram nas competições locais. O evento será realizado com recursos de uma emenda parlamentar da deputada estadual Rosangela Donadon, no valor de R$ 300 mil.
De acordo com o coordenador Natal Pimenta Jacob, o evento representa um momento de celebração e incentivo ao esporte regional. “A ideia é reunir as melhores equipes do Cone Sul em um ambiente de confraternização e competição saudável. O futebol society é uma paixão em nossa região, e este torneio vem para valorizar ainda mais o talento dos atletas e o empenho das comunidades”, destacou Natalzinho.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 98128-1620.
