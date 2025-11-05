“Continuo forte”: mãe de Marília Mendonça fala quatro anos após a morte da cantora

Publicada em 05/11/2025 às 15h16
Nesta quarta-feira (5), completam-se quatro anos da morte de Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo que comoveu o país em 2021. Conhecida como a “Rainha da Sofrência”, a artista faleceu aos 26 anos, deixando um legado marcante na música sertaneja e uma legião de fãs que segue celebrando sua trajetória.
Em entrevista ao jornalista Leo Dias, Dona Ruth, mãe da cantora, falou brevemente sobre o processo de luto e reafirmou sua missão de preservar a memória da filha. “Eu continuo forte lutando pelo legado [de Marília]”, declarou, com emoção e firmeza.
No último fim de semana, Dona Ruth comemorou seu aniversário ao lado do marido e do neto Leozinho, filho de Marília com o cantor Murilo Huff. Desde o acidente, ocorrido em 5 de novembro de 2021, em Minas Gerais, ela se mantém à frente de projetos que mantêm viva a obra da filha — incluindo um documentário, um filme biográfico e o lançamento de músicas inéditas.
A força e a dedicação de Dona Ruth continuam inspirando o público e garantem que a voz de Marília Mendonça permaneça ecoando, como símbolo de talento, emoção e representatividade feminina na música brasileira.
