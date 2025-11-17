Construindo Campeões - Distrito de Extrema ganha transporte exclusivo para atletas

Publicada em 17/11/2025 às 14h33
Van irá promover a aproximação e a participação dos jovens que fazem parte do projeto
Denominado “Construindo Campeões”, esse projeto elaborado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da ação direta da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), vem provando que é possível garantir às crianças das áreas mais distantes do território municipal o direito de sonhar e se dedicar para se tornar atletas de alto rendimento.
Um exemplo da importância desse projeto foi a entrega de uma van totalmente reformada e pronta para transportar, aos treinamentos e competições, os jovens atletas que participam da iniciativa no distrito de Extrema.
O veículo foi entregue durante a realização de mais uma etapa do PVH em Ação, realizada neste último final de semana no distrito de Extrema. De acordo com o prefeito Léo Moraes, não se trata apenas de um carro, mas de uma ferramenta pública que irá ampliar as oportunidades para as crianças.
Léo Moraes declarou que gestão segue atentos aos distritos, para que eles sejam cada vez mais integrados a todas as ações desenvolvidas pela prefeitura
“Não é só um equipamento, é o futuro e o presente de toda uma comunidade, que tem tudo para cada vez mais prosperar. E além da capacitação esportiva, estamos falando de oportunidades. Seguimos atentos aos nossos distritos, para que eles sejam cada vez mais integrados a todas as ações desenvolvidas pela prefeitura”, declarou o prefeito Léo Moraes.
O PVH em Ação conta com o apoio de diversas secretarias e instituições, como Semusa, Semias, Semed, Semdec, Sine Municipal, SMD, Instituto de Identificação Civil e Criminal e Instituto Milton Carvalho.
Localizado a aproximadamente 330 quilômetros do perímetro urbano de Porto Velho, o distrito de Extrema compõe a Ponta do Abunã, que integra as regiões distritais de Nova Califórnia, Vista Alegre e Fortaleza do Abunã.
