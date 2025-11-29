“Constância”, diz Ana Castela ao mostrar evolução física após nove meses de treino

Publicada em 29/11/2025 às 10h03
Quase um ano depois de retornar à rotina de treinos, Ana Castela decidiu dividir com os seguidores o resultado da jornada. Nesta sexta-feira (28), a cantora publicou uma montagem exibindo o antes e depois da mudança no corpo, destacando que a transformação começou nove meses atrás.
Segundo a artista, o ponto de partida foi março de 2024, quando ela retomou a academia e passou a contar com acompanhamento nutricional. Nesse período, incluiu suplementos como creatina e whey protein e passou a seguir, na medida do possível, uma alimentação mais organizada.
A sertaneja, no entanto, fez questão de mostrar que o processo nem sempre é linear. Ela admitiu que tem dificuldade para manter o foco na dieta, especialmente quando tenta reduzir o consumo de doces. “O máximo que consegui ficar sem doce foram uns 15 dias e voltei”, afirmou aos fãs.
Ana também contou que tenta diminuir a ingestão de bebidas alcoólicas, mas ainda enfrenta dificuldades. “Você vai caindo, tenta de novo… e segue assim”, disse ela, reforçando que o principal aprendizado foi manter a constância mesmo diante dos tropeços.
