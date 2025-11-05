Confúcio assume pautas da esquerda e se afasta do seu eleitorado; Maurício nega racha com Rocha; e quadro político continua estranho

Publicada em 05/11/2025 às 08h16
A PODRIDÃO SE EXPANDE EM PARTE DA SOCIEDADE QUE MENTE, DEFENDE BANDIDO E CRIMINALIZA OS QUE FICAM AO LADO DOS INDEFESOS
Uma ala que caminha para a putrefação moral no Brasil, saiu às ruas para combater a polícia e defender os bandidos. Políticos comprometidos com a violência e que vivem de mentiras, como a ex-governador do Rio de Janeiro. Benedita da Silva, subiram o morro para se solidarizar com os mortos. Os bandidos, não os quatro policiais. Benedita divulgou vídeos dizendo que nos nove meses que governou o Rio, prendeu líderes de facções sem precisar matar ninguém.
Primeiro, foi desmentida pelo governador do qual ela foi vice, Antony Garotinho, que afirmou que as prisões foram feitas graças às medidas que ele tomou, quando no poder. Depois, vários vídeos chegaram às redes sociais (estas que os esquerdistas querem censurar, porque contam o que a mídia/carpete não conta: que nos poucos meses em que ela governou, foram mortos mais que o dobro de criminosos do que, por exemplo, em todos os anos do atual governo Cláudio Castro. Uma vergonha a mais no currículo de uma petista que construiu seu currículo com mentiras como esta.
Em algumas capitais, estudantes universitários, doutrinados nas salas de aula foram às ruas para fazer demonstrações patéticas de apoio aos bandidos mortos. Há vários exemplos. O pior deles veio de Porto Alegre, numa encenação grotesca em que mulheres seminuas, algumas de seios de fora, se jogavam a um carpete vermelho, simbolizando o sangue das pobres vítimas assassinadas friamente pela polícia.
Obviamente que esta gente quer que o Brasil se enterre sob o domínio das armas, porque isso ajudaria na implantação das suas filosofias políticas. Não se ouve o clamor dos estudantes cearenses, por exemplo, pela expulsão de famílias inteiras de suas casas, tornando áreas antes muito habitadas em apenas locais desertos, sem gente, expulsos pelo crime organizado. Nem uma palavra de solidariedade aos policiais que, em várias regiões do país, têm sido assassinados por quadrilheiros fortemente armados. Quando a polícia reage aos bandidos, então sim, há pronunciamentos e cenas dantescas de protesto.
Hoje, próximo a 25 milhões de brasileiros vivem sob o horror do tacão do crime organizado e das facções. Nem do governo brasileiro e nem dos seus aliados, ouve-se qualquer protesto, com eventuais exceções de criação de leis que nunca serão cumpridas, porque bandido faz cocô para leis, ainda mais quando elas vêm de gente que os protege.
Não se ouve protestos ou ações contra facções ou milícias que dominam condomínios inteiros, obrigando os moradores a pagarem preços absurdos pela energia elétrica dos seus gatos; pelo gás que só eles vendem; pela Internet que ninguém mais pode oferecer. A podridão consome parte da sociedade brasileira. E os que não a aceitam, são tratados como fascistas e outras denominações, que a imensa maioria dos que as usam, não sabe o que significa. Para quem acredita, só resta a oração!
ONZE MESES ANTES DA ELEIÇÃO, QUADRO DA NOSSA POLÍTICA CONTINUA CONFUSO E COM MUITOS EMPATES
Se há algo complicado, sem aquelas luzes no final do túnel, é a situação da política rondoniense e o que se pode antever para as eleições de 2026. Há alguns nós ainda longe de serem desatados, como por exemplo a situação entre o governador Marcos Rocha e seu vice, Sérgio Gonçalves. Rocha, com chances muito mais que reais de se tornar senador, depende de Gonçalves para poder entrar na campanha com a segurança de que terá retaguarda e não enfrentará problemas no governo, que ele terá que deixar em abril próximo. Sérgio Gonçalves precisa de Rocha para assumir o Governo por alguns meses e tentar a reeleição. Por enquanto, o caso ainda está sem uma solução clara à vista.
Outra questão das mais indefinidas se relaciona com a disputa ao Governo. Hoje, há pelo menos três nomes praticamente empatados em todas as pesquisas: Marcos Rogério, Fernando Máximo e Adailton Fúria, não necessariamente nesta ordem. Confúcio Moura aparece em várias pesquisas em quarto lugar e Sérgio Gonçalves ainda não passou dos 5 por cento, no melhor dos cenários. Neste pacote, Fúria parece ter uma vantagem, na medida em que ainda tem pouca expressão no maior eleitorado do Estado, na Capital e se conseguir um bom vice de Porto Velho, pode sim surpreender, lá na frente.
Para o Senado, o quadro é mais complicado ainda. O governador Marcos Rocha está muito bem em todas as pesquisas. Sua popularidade tem crescido em várias regiões e ele é um dos nomes mais cotados para uma das duas vagas. Junto com ele, sempre muito próxima, a deputada federal Sílvia Cristina. O terceiro nome fica entre Marcos Rogério e Fernando Máximo. Um dos dois vai ao Governo e o outro ao Senado. Portanto, uma corrida dificílima. Neste pacote, Confúcio Moura, Acir Gurgacz e o deputado Delegado Camargo ficam bem atrás dos primeiros.
Ou seja, por enquanto, onze meses antes do pleito de 2026, as coisas continuam tão complicadas em termos de previsão do que estavam há meses atrás. Será uma daquelas eleições para deixar os nervos à flor da pele.
MAURÍCIO CARVALHO: “NÃO TEM ROMPIMENTO NENHUM” SOBRE INSINUAÇÕES DE QUE ELE ESTARIA EM CONFRONTO COM ROCHA
“Não existe nada disso. Absolutamente nada. Não tem rompimento nenhum. Portanto, não a nada a falar sobe este assunto”. As frases são do deputado federal Maurício Carvalho, líder da bancada federal, ao comentar informações de que estaria a caminho de um rompimento político com o governador Marcos Rocha.
Tudo começou na semana passada, quando Rocha divulgou um vídeo anunciando que a PGE ingressará com um recurso no STF contra a retirada das famílias de colonos de áreas próximas às terras dos Uru-Eu-au-Au. Na gravação, o Governador criticou as bancadas federais dos últimos 40 anos, que poderiam ter feito algo concreto para impedir que a decisão emanada do STF fosse tomada.
Logo em seguida, sem citar o nome de Rocha, Maurício Carvalho também fez uma gravação nas redes sociais, garantindo que a atual bancada federal tinha trabalhado duro, em várias frentes, tentando reverter a situação. Também no vídeo, Maurício deu uma pequena alfinetada, em defesa da atuação da bancada. Nada agressivo, mas a partir daí começaram a surgir ilações de que poderia haver algum rompimento entre os dois líderes do União Brasil.
Não houve qualquer pronunciamento sobre o assunto de parte do Palácio Rio Madeira/CPA e Maurício nega, com todas as letras, que haja algum afastamento dele com o governador ou com o governo. E repete: “não existe nada, absolutamente nada disso!”.
AUDIÊNCIA PROPOSTA POR ALEX REDANO VAI DISCUTIR A QUESTÃO DO GARIMPO E DESTRUIÇÃO DE DRAGAS E BALSAS NO MADEIRA
Em 1991, um decreto do então governador Osvaldo Piana proibiu o garimpo no rio Madeira. Em resumo, a lei de 29 de julho de 1991, afirmava que “ficam suspensas todas e quaisquer atividades de extração de minério ou garimpagem no segmento do Rio Madeira compreendido pela Cachoeira Santo Antônio e a divisa interestadual de Rondônia com o Estado do Amazonas”. Ora, se foi um decreto estadual de 34 anos atrás, que criou este obstáculo, por que um novo decreto, mudando a situação e adaptando o garimpo à realidade atual, com os devidos cuidados, não pode ser feito? Este será um dos temas em debate na audiência pública desta quinta-feira, dia 6, a partir das 15 horas, na Assembleia Legislativa.
Proposta e comandada pelo presidente da Assembleia, deputado Alex Redano, um dos maiores defensores dos produtores rurais e defensor dos garimpeiros, desde que cumpridos os ritos e cuidados ambientais, ele pretende reunir lideranças do setor, representantes de órgãos estaduais e federais e os maiores atingidos pela destruição que está sendo praticada por órgãos federais, os que vivem do garimpo e estão impedidos de trabalhar. Centenas de dragas e balsas têm sido incendiadas, deixando grande número de famílias sem ter como sobreviver.
Na audiência, vão ser debatidos vários temas relacionados com a problemática do garimpo e a busca de alternativas que possam resolver os problemas hoje existentes. A participação dos interessados no tema é fundamental para o sucesso da audiência. Começa às três da tarde desta quinta-feira.
CPMI PRENDE, FAZ BARULHO, MAS A VERDADE É QUE OS APOSENTADOS CONTINUAM SENDO DESCONTADOS
A CPMI do Roubo dos Aposentados continua fazendo barulho, prendendo alguns que afanaram a grana dos velhinhos (mas que logo estarão soltos de novo) mas, na verdade, não há esperança de que tudo seja esclarecido e os bilhões de reais sejam devolvidos. Na verdade, embora por enquanto esteja em investigação apenas os 6 bi desviados das contas dos aposentados, há um rombo muito, mas muito maior, que não está nos holofotes, ao menos até agora. Trata-se dos empréstimos consignados de altas quantias, jamais autorizados pelos titulares das contas. Há um emaranhado legal complexo; há uma preocupação de parte do Judiciário não punir os bancos, que este rombo, bem maior, pode ficar no esquecimento.
Nesta semana, por exemplo, houve uma mais uma prisão decretada pela CPMI. Foi do presidente da Confederação Brasileira dos Pescadores, Abraão Ferreira da Cruz. Além de mentir e omitir informações, a entidade que Abraão preside movimentou nada menos do que 410 milhões de reais em apenas uma agência do Banco do Brasil, na cidade de Ceilândia, próximo a Brasília, num só ano. É tanta podridão, tanta roubalheira descoberta, que poderia haver esperança de que os criminosos, além de pagarem por seus crimes, ainda devolveriam o dinheiro. Mas é bom lembrar que estamos no Brasil, onde a impunidade campeia.
Enquanto isso acontece no Congresso, em Rondônia vários aposentados, vítimas do roubo e de empréstimos consignados de alto valor feitos para eles pagarem, sem que tenham autorizados, continuam esperando por Justiça. Num dos casos, o juiz de primeira instância condenou o banco a devolver o valor descontado (infelizmente sem juros, correção ou outras indenizações) mas o banco recorreu e, só Deus sabe quando o assunto será definido. Enquanto isso, o aposentado continua pagando um empréstimo pornográfico que jamais fez, mas que foi retirado totalmente da sua conta por pessoas que ele jamais saberá quem são. Não é mais uma vergonha?
PARA PRODUTORES DOCUMENTADOS, DESTRUIÇÃO, MAS PARA OS BANDIDOS DA LCP, NADA ACONTECE!
Ser produtor rural, ter documentos há mais de 40 anos, trabalhar duro dia e noite para sobreviver da terra e do campo, em Rondônia, não quer dizer nada. Este tipo de gente, mãos calejadas, que acorda na madrugada e só deita para descansar depois de inúmeros horas dando duro, para o governo brasileiro é invasor de terra. Tem que ser retirado à força. Suas propriedades devem ser queimadas, a terra arrasada, as casas/lares incendiados. Mas quando são bandidos, invasores de terras, fortemente armados, aí a história é diferente. São apenas pobres sem-terra, lutando para ter um pedacinho para plantar. Uma vergonha!
Nos últimos dias, tudo isso se comprovou. Com o aval poderoso da Funai, aquela que quer que nossos índios continuem vivendo no século 15, quando fomos descobertos, Força Nacional de Segurança, Ibama e outras polícias destruíram tudo o que encontraram pela frente numa região em que os pobres lavradores e criadores de gado têm farta documentação, dada pelo próprio governo. Enquanto isso, nesta segunda-feira, mais uma vez o grupo armado da Liga dos Camponeses Pobres, a LCP, atacou e invadiu uma propriedade privada. Nenhuma ação da Força Nacional ou de quem quer que seja…
A Fazenda NorBrasil, que fica na região de Abunã, a menos de 200 quilômetros da área urbana da Capital, foi atacada novamente. Fortemente armados, os bandidos obrigaram os funcionários e fugir e não permitem a entrada de ninguém. Sorte que em Rondônia existe uma Polícia Militar eficiente, que não aceita este tipo de crime. Em breve, certamente, a bandidagem vai ter que cair fora da fazenda invadida.
CONFÚCIO ASSUME AS PAUTAS DA ESQUERDA E SE AFASTA CADA VEZ MAIS DO SEU ELEITORADO DE RONDÔNIA
Cada vez que ocupa a tribuna do Senado para defender pautas da esquerda, o senador Confúcio Moura mais se afasta do eleitorado conservador do seu Estado. Nesta semana, o caso se repetiu. Ele discursou criticando a operação da Polícia carioca em dois morros do Rio de Janeiro, quando morreram 117 bandidos e quatro agentes da lei. O emedebista mais petista de Rondônia, considerou a ação exagerada e que o Estado continua agindo de forma atrasada e desarticulada. Por isso é que tais operações, se deduz, não devem ser realizadas.
Tal qual seus aliados da esquerda, Confúcio transformou a realidade em pura ideologia. Não critica a legislação que protege criminosos. Não ergue sua poderosa voz em defesa dos direitos humanos das vítimas da bandidagem, dos traficantes, dos milicianos e das facções. Teoriza sobre como o crime deveria ser combatido, enquanto a bandidagem toma conta de parcela importante do país, sob os olhares complacentes das autoridades que deveriam, dia e noite, combatê-la.
Principal figura da nossa política em Brasília, o membro da bancada federal que abre portas em todos os ministérios e o que mais traz recursos para os municípios, Confúcio se afasta do seu eleitorado, num sistema de faca de dois gumes, que pode prejudicar seus planos para o futuro. Nas pesquisas, tanto para o Governo quanto ao Senado, nunca aparece entre os mais cotados. Ao que parece, só a minoria esquerdista ainda está ao seu lado.
SESAU ALERTA: MEDICAMENTOS MILAGROSOS PARA EMAGRECER PODEM CAUSAR HEPATITE E VÁRIAS OUTRAS DOENÇAS
Os mais de 198 rondonienses que estão acima do peso, são o alvo principal de iniciativa da Secretaria de Saúde do Estado, a Sesau, para que não usem medicamentos milagrosos ou produtos naturais, anunciados em profusão pela internet, para tentar emagrecer. Antes de qualquer inciativa neste sentido, é importante buscar orientação médica, para que não ocorra casos como de uma pessoa que acabou na UTI, pelo uso indiscriminados e descontrolado de um destes medicamentos.
Pode parecer exagero, mas o automedicar-se para emagrecer pode causar efeitos adversos como ansiedade, problemas cardíacos, confusão, insônia, alterações de humor e comportamento violento. Além desses transtornos, existem transtornos psiquiátricos, incluindo delírios, alucinações visuais e auditivas e delírios. O correto é procurar consultar com endocrinologista, para a decida orientação. No ano passado, por exemplo, 3.232 atendimentos nesta especialidade foram realizados na Policlínica Osvaldo Cruz, com 1.039 pessoas buscando orientações corretas em nutrição, para emagrecer.
A endocrinologista e coordenadora do Programa de Obesidade da Oswaldo Cruz, Gisele Vasconcelos, afirmou que é comum pacientes chegarem ao consultório com hepatite medicamentosa, causada pelo uso de produtos emagrecedores sem acompanhamento médico. Fazer dietas por conta própria, cortar refeições e outras práticas amadoras, podem causar graves danos ao organismo.
Todos os dias, nas farmácias da Capital e principais cidades do interior, dezenas de pessoas procuram também por medicamentos como Rybelsus, Wegovy e Munjaro. Todos também precisam ter acompanhamento médico, pelos efeitos colaterais que podem causar.
SEGUNDA EDIÇÃO DO “SABADÃO DA FAMÍLIA CIDADÃ”, PROMOVIDA PELO VEREADOR GEDEÃO NEGREIROS, SERÁ NO DIA 22
Estar junto à comunidade. Criar e apoiar iniciativas sociais que possam representar avanços para os moradores da Capital. Olhos voltados principalmente para aqueles que mais precisam. Estes são critérios da ação do vereador Gedeão Negreiros. É neste contexto que ele promove, , no próximo dia 22 deste mês de novembro, a 2ª edição do projeto “Sabadão da Família Cidadã”, uma ação social que vai oferecer mais de 30 serviços gratuitos à população do bairro Teixeirão e áreas próximas. O evento acontecerá na Escola Chapeuzinho Vermelho, das 8h às 14h, e promete movimentar a comunidade com uma manhã inteira de atendimentos, lazer e cidadania.
Entre os serviços disponíveis estarão consultas médicas e de enfermagem, avaliações odontológicas, vacinação, orientações jurídicas e psicossociais, corte de cabelo, atividades recreativas para crianças, além de diversas ações de bem-estar e cuidados pessoais. Segundo o vereador Gedeão Negreiros, organizador do evento, o objetivo do projeto é levar o poder público até os bairros, aproximando os cidadãos dos serviços essenciais e promovendo inclusão social.
“O Sabadão da Família Cidadã é um momento de cuidado e acolhimento. A ideia é facilitar o acesso da população a serviços importantes, sem burocracia e com atenção humanizada. É um gesto de compromisso e amor por nossa cidade”, registrou o vereador, ao convidar toda a população da área em que a iniciativa será realizada, para participar do evento.
PERGUNTINHA
Como vão explicar os que vivem alardeando o aquecimento global e enriquecendo com as teorias da catástrofe, a constatação de que, pela primeira vez em décadas, a Antártida (aquela que eles juram que estava derretendo, com o mar invadindo as cidades litorâneas) registrou um aumento de 100 bilhões de toneladas de gelo em apenas um ano?
