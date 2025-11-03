Competições de artes marciais são relaizadas no Ginásio Sebastião Mesquita

Publicada em 03/11/2025 às 08h36
O Ginásio Sebastião Mesquita foi palco de um grande espetáculo de talentos, união e muita energia! Tivemos apresentações e competições de Muay Thai, jiu-jítsu, Judô, Karatê, Kickboxing e Capoeira, reunindo atletas, instrutores e o público em uma experiência inesquecível.
"Recebemos com muita alegria participantes de diversos municípios, fortalecendo ainda mais nosso compromisso em incentivar o esporte e promover integração, respeito e inclusão social através das artes marciais.
Este evento foi realizado em parceria com a Associação AMÉM, que desempenhou um papel fundamental em toda a organização e condução das atividades.
Agradecemos imensamente à Prefeitura Municipal de Jaru, em nome do Prefeito Jeverson Lima, do Vice-prefeito Grécio Benedito e do Deputado Estadual Dr. Luís do Hospital pelo apoio fundamental na realização deste evento.
Registro de agradecimento especial também à Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, especialmente à Secretária Cleonice, pela parceria e empenho em cada etapa deste encontro!
Nosso muito obrigado também à Dydyo, patrocinadora que acreditou no propósito e nos ajudou a proporcionar um grande dia para a comunidade!
Este é apenas o começo! Seguiremos trabalhando para que mais eventos como esse aconteçam, incentivando o esporte, a cultura e o desenvolvimento social da nossa cidade.
