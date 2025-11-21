Com dedicação e superação, estudantes-atletas rondonienses disputam Paralimpíadas Escolares 2025

Publicada em 21/11/2025 às 10h36
Rondônia segue fortalecendo sua presença no cenário do paradesporto nacional com a participação de jovens talentos nas Paralimpíadas Escolares 2025, realizadas no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Entre eles, destacam-se Jorge Luiz, de 16 anos, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio General Osório, do distrito de Calama; e Eduardo Augusto, de 14 anos, de Rolim de Moura, dois atletas que simbolizam dedicação, superação e compromisso com o estado.
Estudante da Escola General Osório, Jorge Luiz possui má formação congênita e encontrou no atletismo o caminho para transformar sua rotina escolar em desempenho esportivo. Ele iniciou no esporte aos 12 anos, após uma experiência no futsal e, logo percebeu sua aptidão para as provas de campo.
Com treinos de segunda a quarta-feira na escola e, às quintas e sextas, no campo do distrito, acumulou mais de 30 medalhas em competições dentro e fora de Rondônia. Entre suas conquistas mais marcantes está a medalha obtida em 2022, também no Centro Paralímpico, durante as Paralimpíadas Brasileiras. “Eu comecei com 12 anos no futsal e vi que tinha talento para o atletismo. Minha meta é avançar, me superar e ganhar o mundo. Agradeço minha mãe, meu pai e os professores Silvio e Dislaine que sempre me apoiam. Minha expectativa aqui é conquistar três medalhas de ouro”, afirmou.
Eduardo Augusto, 14 anos, participa pela primeira vez das Paralimpíadas Escolares e representa a renovação de talentos no paradesporto rondoniense. Natural de Rolim de Moura, ele sempre foi apaixonado por esporte e encontrou nos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) a oportunidade de competir.
Diagnosticado com paralisia cerebral, que afetou principalmente uma de suas pernas, o estudante encarou o desafio com determinação. “Minha história no esporte começou desde criança, sempre fui apaixonado por futebol, atletismo e Olimpíadas. Entrei no Joer este ano e uma professora disse que eu tinha potencial. Ser classificado para representar meu estado é uma honra imensurável. Minha inspiração no esporte sempre foi o Mané Garrincha”, contou. O atleta destacou ainda o apoio da família. “Minha mãe lutou por mim, me levou em fisioterapia, sempre me apoiou. Meu pai também, e o meu avô é meu maior incentivador. Estar com ele aqui reforça minha vontade de ir lá correr, de avançar. Eu daria meu sangue por Rondônia. Dedico a eles as minhas conquistas”, disse.
Estudante Jorge Luiz, encontrou no atletismo o caminho para transformar sua rotina escolar
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a presença dos jovens atletas reafirma o compromisso do estado em fortalecer políticas públicas voltadas ao esporte inclusivo, garantindo que novos talentos tenham oportunidades de alcançar competições nacionais.
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, ressaltou que histórias como as de Jorge Luiz e Eduardo Augusto refletem o impacto das ações da rede estadual na formação esportiva dos estudantes, ampliando o acesso e o desenvolvimento do paradesporto em diferentes regiões.
O chefe da delegação de Rondônia, Zairton Alves, destacou que acompanhar a evolução dos estudantes-atletas é motivo de orgulho. “Eles carregam um trabalho coletivo de professores, escolas e famílias. Cada conquista é resultado de muito esforço e dedicação.”
