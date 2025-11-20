Com atuação de Ezequiel Neiva, Escola Bom Futuro avança em revitalização e ampliação em Machadinho

Publicada em 20/11/2025 às 08h30
A Escola Bom Futuro segue em obras em duas etapas para entregar uma nova e moderna unidade educacional ao município de Machadinho do Oeste. Conforme o cronograma, a primeira fase deve ser concluída até o final de dezembro deste ano, enquanto a segunda etapa está prevista para ser finalizada até o meio de 2026.
O investimento, no valor de R$ 1.545.936,87, é resultado de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil). O recurso foi solicitado pelo ex-vereador Abrahãozinho e pelo colaborador Celso Coelho, com apoio dos vereadores João Carlos (PP) e Reginaldo Batista (MDB).
Ação tem o objetivo de modernizar toda infraestrutura da unidade educacional (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
A obra, aguardada há anos por alunos, professores e moradores do bairro Bom Futuro, tem o objetivo de modernizar toda a infraestrutura da instituição, garantindo mais segurança, conforto e qualidade no processo de aprendizagem. “Trabalhamos para que Machadinho do Oeste tenha escolas estruturadas e preparadas para o futuro. Essa reforma vai transformar o ambiente escolar e dar melhores condições para nossos estudantes e profissionais da educação”, afirmou o deputado Ezequiel Neiva.
Além da reforma completa, o parlamentar também atuou nos bastidores para viabilizar a retomada da construção de 12 novas salas de aula, obra complementar do Governo Federal que estava paralisada há mais de dez anos. Segundo o deputado, a articulação junto ao senador Confúcio Moura (MDB) foi essencial para destravar o processo.
Trabalho em parceria tem garantido uma nova realidade para a Escola Bom Futuro
“Busquei o apoio do senador Confúcio Moura porque sabíamos da importância de ampliar o espaço físico da escola. Graças a essa parceria, conseguimos retomar uma obra que estava parada há mais de uma década, garantindo um espaço mais amplo e adequado para atender a crescente demanda educacional”, destacou.
Ezequiel Neiva também ressaltou o trabalho conjunto com a administração municipal para garantir que as melhorias saíssem do papel. “Quando unimos esforços com a Prefeitura Municipal, por meio do prefeito Paulo da Remap (PL), quem ganha é a população. Machadinho do Oeste merece grandes obras, e nossa parceria tem permitido avanços importantes na educação e em outras áreas essenciais”, concluiu o deputado.
