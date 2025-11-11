Colisão envolvendo vários veículos deixa dois feridos em Santa Luzia

Publicada em 11/11/2025 às 08h40
Um acidente de trânsito foi registrado na tarde de segunda-feira (10) no km 11 da RO-383, sentido Alta Floresta do Oeste. A ocorrência envolveu quatro veículos e resultou em duas pessoas feridas, ambas com lesões leves.
De acordo com informações colhidas no local, um caminhão trator com semi-reboque estava parado na faixa de rolamento, no sentido Alta Floresta–Santa Luzia, enquanto o condutor realizava manutenção em uma das rodas traseiras. Chovia no momento do fato, e o veículo estava com as luzes de alerta acionadas, porém sem outra forma de sinalização a uma distância segura.
Durante a ação, uma motocicleta com uma carretinha acoplada trafegava no mesmo sentido. Segundo relato do condutor, ele reduziu a velocidade para realizar a ultrapassagem, mas acabou colidindo com um veículo de pequeno porte que seguia em direção contrária. O impacto atingiu a carretinha, fazendo com que o motorista do automóvel perdesse o controle, após o estouro de um pneu dianteiro, e invadisse a contramão, colidindo contra outro veículo que estava parado no acostamento, aguardando para prosseguir viagem.
O condutor do veículo utilitário sofreu ferimentos leves e foi socorrido por uma equipe do SAMU ao Hospital Municipal. Já o motociclista também apresentou lesões leves e foi levado ao hospital por terceiros antes da chegada da guarnição policial.
Todos os veículos envolvidos foram liberados aos respectivos proprietários no local. A via, segundo constatado, não possui acostamento ou área segura para parada fora da pista de rolamento, o que pode ter contribuído para a ocorrência.
