Colisão entre motocicletas deixa feridos em Pimenta Bueno

Publicada em 03/11/2025 às 08h40
Na manhã deste domingo (02/11/2025), por volta das 11h, dois motociclistas se envolveram em uma colisão na Avenida Carlos Dorneje, no município de Pimenta Bueno (RO). Conforme apurado pelo Pimenta Virtual, um dos condutores seguia pela via principal quando a outra moto avançou sobre a preferencial, provocando o impacto.
As vítimas, cujas identidades ainda não foram divulgadas, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros com suspeitas de fraturas em uma das pernas. O Serviço de Atendimento Móvel prestou os primeiros socorros no local e encaminhou os envolvidos ao hospital municipal para avaliação médica detalhada.
A Polícia Militar também esteve presente na ocorrência, registrando o fato e controlando o tráfego no trecho, que ficou parcialmente interditado para o atendimento às vítimas e retirada dos veículos.
Moradores da região alertam para a necessidade de maior atenção no cruzamento onde ocorreu o acidente, que já teria sido palco de outras colisões.
