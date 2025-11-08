Colisão entre motocicletas deixa dois feridos em estado crítico na zona Leste

Publicada em 08/11/2025 às 09h30
Na manhã desta sexta-feira (07), um gravíssimo acidente envolvendo dois motociclistas deixou a região da Avenida Calama com Rua Telma Regina, no bairro Igarapé, em alerta. A colisão ocorreu por volta das 7h30 e mobilizou equipes de resgate e autoridades locais.
Um dos motociclistas trafegava pela Avenida Calama no sentido centro-bairro, quando o outro condutor, que vinha na direção contrária, tentou realizar uma conversão à esquerda para acessar a Rua Telma Regina. O movimento inesperado resultou em uma colisão frontal violenta entre as duas motos.
Com o impacto, ambos os motociclistas foram arremessados ao solo. Testemunhas relataram que um dos envolvidos perdeu a consciência imediatamente, enquanto o outro apresentava múltiplas fraturas e sangramentos visíveis. A gravidade das lesões causou comoção entre os moradores e comerciantes da região, que rapidamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
As equipes de socorro chegaram em poucos minutos e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local. Após estabilização inicial, as vítimas foram encaminhadas em estado crítico ao Hospital João Paulo II, referência em atendimento de urgência e emergência na capital rondoniense.
A Polícia Militar também esteve presente para isolar a área e organizar o tráfego, que ficou parcialmente interrompido durante o atendimento. A perícia técnica foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente, incluindo a sinalização da via e possíveis responsabilidades.
Moradores da região pedem mais atenção das autoridades quanto à segurança viária no cruzamento, considerado por muitos como perigoso devido à falta de semáforos e à alta velocidade com que veículos costumam trafegar pela Avenida Calama.
