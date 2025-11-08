Clientes se desentendem e trocam tiros em frente a casa noturna no centro

Publicada em 08/11/2025 às 11h04
Na madrugada deste sábado (8), um tiroteio ocorreu em frente a uma casa noturna situada na Rua Jaci-Paraná, esquina com a Rua Salgado Filho, na região central de Porto Velho (RO).
Segundo relatos de testemunhas, dois clientes iniciaram uma discussão dentro do estabelecimento. O desentendimento prosseguiu do lado de fora, momento em que ambos começaram a trocar tiros. Apesar da confusão, não houve registro de feridos.
Após o confronto, o homem apontado como responsável por iniciar os disparos fugiu a pé, deixando uma motocicleta no local. O outro envolvido também saiu antes da chegada da Polícia Militar (PM).
Durante o trabalho da perícia, foram encontradas duas cápsulas intactas e uma deflagrada de pistola calibre .380. A ocorrência foi registrada e será investigada pela Polícia Civil.
