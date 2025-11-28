Cirone Deiró diz que Centro de Equoterapia de Cerejeiras será referência em Rondônia

Publicada em 28/11/2025 às 11h33
O município de Cerejeiras contará a partir de agora com um Centro de Reabilitação em Equoterapia. O projeto foi idealizado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e está sendo executado com recursos assegurados pelos deputados Cirone Deiró e Ezequiel Neiva. O lançamento da obra foi realizado na última segunda-feira (24).
O Centro de Equoterapia funcionará na Chácara da APAE, localizada no setor chacareiro do município. O local receberá obras de reforma e de ampliação para ter condições adequadas para oferecer o serviço. Cirone Deiró, que é responsável pela viabilização de R$ 500 mil dos R$ 800 mil liberados para a execução da obra, disse que continuará apoiando a iniciativa. “É uma alegria estarmos aqui hoje, dando esta ordem de serviço, junto com toda a diretoria da APAE”, afirmou.
O deputado destacou a importância do trabalho desenvolvido pela APAE e disse que o projeto será referência no Estado de Rondônia. “É um trabalho de grande relevância para as pessoas com deficiência, que vem sendo desenvolvido com muita seriedade aqui em Cerejeiras”, afirmou.
A vereadora Gercimara Barbosa classificou o lançamento da obra como um momento histórico para Cerejeiras e disse que está à disposição para apoiar a iniciativa. “Depois de muito trabalho por parte da APAE e apoio de pessoas comprometidas com a causa das pessoas com deficiência, como o deputado Cirone Deiró, estamos vendo esse projeto se tornar realidade”, disse.
A projetista da APAE, Mariléia Toledo Júlia, disse que o centro de equoterapia é resultado de um trabalho sério desenvolvido por muitas mãos, incluindo a diretora Gisleine Soares da Cruz, a ex-presidente Rosana Stadnik Duda, a presidente atual Veracilda da Silva Moura e a que assume o cargo, a partir do próximo ano, Juliana de Souza Ferreira, além de toda a equipe de profissionais da APAE.
Quanto ao apoio de Cirone Deiró, Mariléia disse que tem sido de fundamental importância. “O deputado Cirone acreditou no trabalho da APAE e trabalhou junto com a gente para que esse projeto fosse concretizado”, disse.
