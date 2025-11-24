Cinzas de Preta Gil viram diamantes e são entregues a amigos e familiares

Publicada em 24/11/2025 às 10h17
As homenagens a Preta Gil ganharam um novo capítulo neste domingo (23), quando amigos próximos começaram a receber diamantes produzidos a partir das cinzas da artista. A iniciativa, citada por ela ainda em vida, foi detalhada por Gominho em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo.
Segundo o apresentador, Preta demonstrou encantamento ao descobrir que poderia ter parte de suas cinzas transformadas em joias. O processo teve início em um laboratório de São Paulo, seguido de uma etapa final na Índia, resultando em 12 diamantes destinados aos amigos mais próximos. A entrega já começou.
Outra fração das cinzas seguiu para Curitiba, onde um laboratório brasileiro produziu um diamante único, de 0,3 quilate, reservado à família Gil. A joia já está pronta para ser entregue.
Amigos como Gominho e Duh Marinho, que tatuaram um diamante em homenagem à cantora, reforçaram o simbolismo da transformação. Para Gominho, a definição é simples: “Ela era um diamante bruto, desses que não quebram. O brilho dela não se apaga.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!