Cinebiografia sobre Michael Jackson ganha primeiro trailer e data de estreia

O filme Michael, cinebiografia inspirada na vida do Rei do Pop, Michael Jackson, teve seu primeiro trailer divulgado nesta quinta-feira (6), junto com a data oficial de lançamento. A produção promete retratar a trajetória do astro além da música, desde os tempos como líder do grupo Jackson Five até se tornar um dos artistas mais influentes do mundo.
A trama deve encerrar-se após a ascensão do cantor à fama, nos anos 1980. Até o momento, não há confirmação se as polêmicas que marcaram a carreira do músico serão abordadas na história.
O protagonista será interpretado por Jaafar Jackson, de 29 anos, filho de Jermaine Jackson e Alejandra Genevieve, e sobrinho de Michael e Janet Jackson. Jaafar, que também é cantor e dançarino, já participou do reality The Jacksons: Next Generation e lançou seu single de estreia, Got Me Singing, em 2019, com clipe gravado no Rio de Janeiro.
“Sinto-me honrado e grato por poder dar vida à história do meu tio Michael. A todos os fãs ao redor do mundo, nos vemos em breve”, escreveu o ator nas redes sociais ao anunciar o papel. A versão infantil do cantor será vivida por Juliano Krue Valdi.
O elenco conta ainda com Miles Teller como John Branca, advogado e conselheiro de Michael, Colman Domingo no papel de Joe Jackson, e Nia Long como Katherine Jackson. O longa é dirigido por Antoine Fuqua (Dia de Treinamento) e tem roteiro de John Logan (007 – Operação Skyfall).
