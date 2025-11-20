Cinco pessoas ficam feridas em acidente entre carro e carreta na BR-364

Publicada em 20/11/2025 às 09h10
Cinco pessoas ficaram feridas; veículo foi atingido por uma carreta próximo ao posto São Roque durante “Pare e Siga” na rodovia. Todos permanecem internados sob cuidados médicos.
Um grave acidente registrado por volta das 16h desta quarta-feira, 19 de novembro, deixou cinco pessoas feridas, uma delas em estado grave, na BR-364, a cerca de 42 km de Pimenta Bueno, sentido Vilhena. O carro envolvido no acidente transportava moradores de Cacoal, que seguiam viagem com destino a Foz do Iguaçu (PR).
De acordo com familiares das vítimas, ouvidos com exclusividade pelo site Pimenta Virtual, os ocupantes do veículo pararam corretamente atrás de uma carreta, respeitando a sinalização do sistema de “Pare e Siga”, ativo nas imediações do Posto São Roque, devido às obras de recuperação da rodovia executadas pela concessionária Nova 364. No entanto, uma segunda carreta, que vinha logo atrás, não conseguiu parar a tempo e colidiu com violência na traseira do automóvel.
Segundo informações apuradas no local, o motorista da carreta ainda tentou desviar para evitar o impacto direto. Mesmo com a manobra o caminhão atingiu o carro, que acabou sendo arremessado contra a carreta à frente.
O veículo foi literalmente esmagado pelo choque nas carretas, ambas com mais de 25 metros de comprimento. A estrutura do automóvel ficou completamente destruída, com a parte frontal e o teto totalmente retorcidos. A cena mostra vidros estilhaçados, partes da lataria arrancadas, confirmando o alto grau de violência do acidente. A imagem registrada revela o cenário típico de um “sanduíche” envolvendo veículo leve entre dois caminhões pesados.
No veículo estavam dois homens e três mulheres. Todas as vítimas foram socorridas ainda no local, com o apoio essencial de um motorista com treinamento em primeiros socorros e de uma enfermeira, que coincidentemente também estavam no trecho no momento da colisão. Uma ambulância que passava pela rodovia deu suporte inicial até a chegada das equipes dos Bombeiros.
As cinco vítimas foram levadas ao Hospital Municipal de Pimenta Bueno e, posteriormente, todas foram transferidas para Cacoal, onde seguem internadas sob cuidados médicos. Nenhuma delas recebeu alta até o momento. A vítima do sexo masculino que se encontrava em estado mais grave precisou ser entubada devido à gravidade dos ferimentos e foi transferindo para Porto Velho.
As obras em andamento ao longo da BR-364, que cortam o estado de Rondônia, exigem atenção redobrada dos condutores. Situações como “Pare e Siga”, chuvas constantes, alto fluxo de veículos, longas paradas e o consequente estresse têm elevado o risco de acidentes graves.
