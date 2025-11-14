Cinco meses após cirurgias, Viih Tube exibe evolução e comemora resultado

Publicada em 14/11/2025 às 10h16
A influenciadora Viih Tube, de 25 anos, mostrou nesta quinta-feira (13) como está seu corpo cinco meses após uma série de procedimentos estéticos. Ela passou por lipoaspiração nas costas e braços, abdominoplastia, correção de diástase e de hérnia umbilical, além de redução e cirurgia nos seios.
Nos stories do Instagram, Viih publicou um comparativo com três fases: antes dos treinos, antes da cirurgia e o resultado atual. Ao comentar a transformação, destacou que as mudanças na cintura já são visíveis e lembrou que, desta vez, optou por não fazer o lipolad — técnica conhecida por marcar mais o abdômen.
A influenciadora explicou que tem mantido uma rotina regular de treinos para consolidar os resultados. Ela afirmou estar focada em cuidar da saúde e exibiu detalhes do novo contorno dos braços e da cintura.
Em tom descontraído, Viih celebrou o avanço que enxerga no próprio corpo. Segundo ela, a evolução é perceptível e tem sido motivo de satisfação pessoal.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!