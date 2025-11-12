Christiane Torloni fala sobre amor e revela: “Me tornei insuportavelmente exigente”

Publicada em 12/11/2025 às 15h51
A atriz Christiane Torloni, de 68 anos, refletiu sobre sua vida pessoal e o significado do amor em uma entrevista ao canal da apresentadora portuguesa Sofia Cerveira. Solteira desde 2010, ela afirmou que continua acreditando na força da paixão, mesmo com o passar dos anos.
“Dizem que um dia o amor fica mais tranquilo, mas eu ainda estou igual ao Erasmo Carlos: ‘se a paixão chamar, eu vou’. O amor não avisa, ele simplesmente acontece. É irracional, e é isso que o torna tão bonito”, declarou.
Torloni contou também que se tornou mais criteriosa quando o assunto é relacionamento. “Me tornei insuportavelmente exigente, mas isso é ótimo. A gente aprende a se valorizar, a não fazer mais burrices. Hoje, não sento mais à mesa para jogar com um principiante”, disse, rindo.
A atriz mantém uma relação profunda com Portugal, país que considera um refúgio desde que o conheceu há mais de três décadas. Ela lembrou que visitou o país pela primeira vez em 1991, pouco depois da morte de seu filho Guilherme Carvalho, e sentiu uma conexão imediata. “Vim apresentar um show de verão, e quando cheguei a Cascais tive um insight: ‘eu moraria aqui’. Quatro meses depois, estava morando. Foi uma epifania”, relembrou.
Desde então, ela costuma retornar com frequência. “Portugal é um pedaço do meu coração. É um lugar que me acalma, me recompõe e me cura. Sempre guardo alguns dias antes do trabalho para passear e me reconectar comigo mesma”, contou.
Christiane foi casada três vezes — com Dennis Carvalho, Eduardo Mascarenhas e Ignácio Coqueiro —, mas hoje prefere viver o presente sem pressa. “O amor acontece quando tem que acontecer”, resumiu.
