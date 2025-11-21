Cerejeiras terá Centro de Equoterapia com apoio do deputado estadual Cirone Deiró

Publicada em 21/11/2025 às 12h00
O deputado estadual Cirone Deiró participa nesta segunda-feira (24), do lançamento da obra de construção do Centro de Reabilitação em Equoterapia - Projeto Equo APAE. A unidade funcionará na Chácara da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), localizada no setor chacareiro do município de Cerejeiras. Dos R$ 800 mil já liberados para a execução da obra, R$ 500 mil foram assegurados pelo parlamentar.
O projeto foi idealizado pela APAE, com o objetivo de promover inclusão social e terapêutica, por meio de interações com cavalos. A unidade deve beneficiar não somente famílias de Cerejeiras, mas também de municípios vizinhos. De acordo com a projetista Mariléia Toledo Júlia, vários espaços da chácara passarão por serviços de reforma. “A APAE necessita muito de recursos e agradecemos a todos que, como o deputado Cirone, têm contribuído com essa causa”, disse.
Segundo Mariléia, a execução do projeto é resultado de um trabalho desenvolvido com dedicação e seriedade por um grupo de pessoas do município, tendo a frente a diretora Gisleine Soares da Cruz, a ex-presidente Rosana Stadnik Duda, a presidente atual Veracilda da Silva Moura e a que assume o cargo, a partir do próximo ano, Juliana de Souza Ferreira, além de toda a equipe de profissionais da APAE.
A vereadora Gercimara Barbosa disse que a viabilização de recursos para a construção do centro de equoterapia, é mais uma ação do deputado Cirone, que está contribuindo para que um importante projeto da comunidade local se torne realidade. Segundo ela, o apoio do deputado e do governador, coronel Marcos Rocha, tem sido fundamental para a captação de recursos estaduais para Cerejeiras. De acordo com a vereadora, sua parceria com Cirone já resultou na destinação de mais de R$ 1 milhão para o município.
