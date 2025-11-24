Centro-esquerda e centro-direita dividem vagas ao Senado, cinco nomes disputam eleitorado, trânsito de Porto Velho precisa de organização

Publicada em 24/11/2025 às 14h00
Trânsito – Nota-se no secretário municipal de trânsito de Porto Velho, Iremar Lima, que dirige a Semtran, enorme boa vontade em organizar o difícil, complicado e violento segmento de Porto Velho. As mudanças nas rotatórias da avenida Imigrantes com as avenidas Jorge Teixeira e Chiquilito Erse, foram positivas, mas a falta de maior –e melhor– sinalização atrapalha o fluxo nos dois locais de enorme movimento, ambos com carretas e outros veículos pesados. A facilidade a quem virar à direita nos locais, com os cortes nas calçadas liberando os veículos sem a necessidade de parar, não foi bem adaptada pela maioria de os motoristas, que vai em frente e ocupa a faixa da direita provocando engarrafamentos. Além da falta de placas indicativas, o pessoal da Semtran poderia utilizar tartarugas altas forçando quem vem à direita a virar e não seguir em frente.
Trânsito II – Recentemente colocaram na maioria dos semáforos tartarugas antes das faixas de segurança e do espaço para motocicletas, que antecedem a passagem de pedestre, separando as três vias de rolamentos sem estudos preliminares. Quem está com motocicleta, que poderia aguardar a abertura dos semáforos na faixa específica fica impossibilidade de chegar ao local, devido as tartarugas, altas, que dividem a avenida. Como são muitas as motocicletas, pois a estimativa em Porto Velho, é de cerca de 110 ml, ou seja, aproximadamente 40% da frota de veículos automotores da capital, o motociclista fica obrigado a dividir os espaços com os veículos de 4 rodas. Porto Velho precisa, sim, de um cuidado especial com o trânsito, mas é necessário investir na conscientização, orientação, organização e punição, se for o caso. Os motoqueiros (não motociclistas), a maioria entregadores de encomendas, circulam em velocidade excessiva, não respeitam semáforos, placas, ultrapassam pela direita dentre outras irregularidades. Sem fiscalização continuarão cometendo irregularidades e o trânsito da Capital de Rondônia nunca oferecerá segurança e fluidez.
Senado – Hoje temos vários nomes expressivos, que já provaram que são bons de votos nas urnas em eleições anteriores e que estariam em condições de disputar as duas vagas ao Senado, nas Eleições Gerais de 2026, hoje ocupadas por Confúcio Moura e Marcos Rogério, presidentes regionais do MDB e PL. Ji-Paraná teria quatro nomes em preparados para concorrer ao Senado: Marcos Rogério, reeleição, a deputada federal Sílvia Cristina, presidente estadual do PP, Acir Gurgacz, ex-prefeito, ex-senador e presidente do PDT em Rondônia, e o pecuarista Bruno Scheid (PL), pessoa de confiança do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Dos quatro, somente Scheid não tem experiência político-eleitoral. Acir, Sílvia e Rogério são políticos jovens, mas experientes e certamente promoverão uma disputa das mais ferrenhas, caso suas pré-candidaturas sejam confirmadas nas convenções (20 de julho a 5 de agosto) do próximo ano, para escolha dos candidatos.
Senado (II) – Rondônia tem três senadores no Congresso Nacional, mesmo número dos demais Estados e do Distrito Federal. Existem chances enormes de Ji-Paraná, a partir das eleições de 2026 contar com dois dos três senadores. Temos outros nomes no Estado em condições de concorrer ao Senado, com chances de sucesso, como o governador Marcos Rocha, presidente estadual do União Brasil, com domicílio eleitoral em Porto Velho. A disputa pelo Senado também poderá ter o ex-prefeito de Porto Velho (dois mandatos seguidos) e presidente regional do PSDB, Hildon Chaves, e o deputado federal mais bem votado em 2022, acima de 85 mil votos, Fernando Máximo. Ambos formatam pré-candidaturas a governador, mas em uma segunda alternativa poderiam optar pela disputa ao Senado. Ambos não confirmam, mas também não desmentem.
Senado III – No caso de as eleições sendo hoje, pelas pesquisas realizadas por empresas especializadas na área, Sílvia Cristina e Marcos Rocha estariam liderando a corrida sucessória ao Senado, mas como é praticamente impossível ambos serem eleitos, devido a serem do mesmo segmento (centro-direita) somente um deles conseguirá chegar ao Senado. A outra vaga, deverá ser ocupada por candidato de centro-esquerda, no caso o ex-senador Acir Gurgacz, único dos pré-candidatos ao Senado identificado com a esquerda radical, no caso o PT e outros partidos (são nove que estão fechados na parceria denominada de Caminhada Esperança, inclusive o PDT), que já realizaram várias reuniões na capital e interior formatando a campanha de 2026. Estariam certas a pré-candidatura de o senador Confúcio Moura a governador (no encontro de Ji-Paraná ele admitiu, inclusive convidando Airton Gurgacz, que foi seu vice no primeiro mandato de governado para compor a futura chapa majoritária) a novamente formatar uma parceria. Assim sendo, Acir estaria praticamente eleito senador, e Confúcio com chances reais de vencer na sucessão estadual, e Sílvia Cristina, dificilmente deixaria de ser senadora. Quem viver verá...
O deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) está desde a manhã de hoje (24) despachando em seu gabinete na Assembleia Legislativa (Ale). Jean Mendonça é o corregedor parlamentar da Ale-RO, trabalha a reeleição com expectativa de votação expressiva nas eleições de 2026 +++ Novembro é um mês onde vários municípios de Rondônia comemoram a emancipação político –administrativa. Dentre eles Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Vilhena, Cacoal e Ariquemes +++ Todos foram criados em 11 de outubro de 1977. E instalados em dias diferentes em novembro de do mesmo ano +++ Rondônia tem hoje cerca de 1,5 milhão de habitantes. A capital é Porto Velho e mais 51 municípios no interior, totalizando 52 +++ Se o Palmeiras vem a cada rodada se distanciado de a possibilidade de conquistar o título do Brasileirão deste ano, que está muito mais para o Flamengo, o Coritiba é o Campeão da Segundona e retornará à elite do futebol brasileiro a partir do próximo ano. O time Coxa foi campeão brasileiro em 1985 ao empatar com o Bangu, no Maracanã, lotado (mais de 91 mil pessoas) por 1x1 e vencer nos pênaltis (6x5).
