Centro de Convivência reforça integração e espírito esportivo no Joer Infantil em Cacoal

Durante a Fase Estadual Infantil dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), realizada de 3 a 13 de novembro em Cacoal, o Centro de Convivência tem se consolidado como um dos espaços mais dinâmicos e significativos do evento. Promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o local reúne momentos de interação, acolhimento e lazer para os 1.547 participantes, entre estudantes-atletas, técnicos, dirigentes e membros do comitê organizador das 13 modalidades em disputa.
Nesta edição, o espaço conta com a atuação da profissional de educação física Sirlei Faial, da equipe da Gerência de Saúde Ocupacional da Seduc, que conduz dinâmicas voltadas à convivência harmoniosa, empatia e respeito mútuo. As atividades têm como objetivo promover a integração e a socialização entre atletas e professores das regionais, estimulando a alegria, o respeito, a empatia e o espírito de equipe.
De acordo com Sirlei, o ambiente vai além da recreação, sendo um espaço de aprendizado coletivo. “Nosso propósito é criar momentos de convivência e troca de experiências entre os participantes, reforçando a importância de se divertir, respeitar o outro e entender que o esporte é também sobre coletividade, cooperação e amizade”, destacou.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa fortalece o papel educacional do esporte. “Os Jogos Escolares são uma oportunidade de aprendizado que vai além da competição. O Centro de Convivência mostra que o esporte também ensina valores, como respeito, união e amizade, fundamentais para a formação dos nossos jovens,” pontuou.
O coordenador de Educação Física, Arte, Cultura e Esporte Escolar (Cefacee), Alan Raniere, salientou o caráter pedagógico dos Jogos Escolares e o papel transformador do Centro de Convivência. “Evidenciamos a importância de potencializar a utilização desse espaço e transformá-lo em um ambiente de socialização. Agora ele é o ponto principal dessa análise pedagógica de interação, motivação, integração e conhecimento de novas culturas. O Joer é uma grande celebração da educação, do esporte e da vida. A cada edição, mostramos que Rondônia é um estado que acredita no poder do esporte como ferramenta de transformação.”
Segundo a titular da Seduc, Albaniza Batista o Centro de Convivência é um espaço essencial dentro dos Jogos Escolares, porque acolhe e aproxima os participantes. “O trabalho das equipes envolvidas reforça o compromisso da Seduc com o bem-estar, a convivência e a valorização de cada momento vivido pelos estudantes, fortalecendo a dimensão humana e pedagógica do evento”, ressaltou.
INTEGRAÇÃO
O Centro de Convivência também conta com a atuação das profissionais Ana Lúcia e Heloísa Tsuno, responsáveis pela organização do cerimonial e pela entrega das medalhas aos atletas premiados. O espaço ainda abriga a equipe de alimentação, coordenada por Dora Lyra e Márcia Zaquel, que garante suporte diário às delegações, com atenção especial ao bem-estar e à nutrição dos participantes. Essa integração de diferentes equipes torna o local um verdadeiro ponto de encontro, celebração e convivência durante o Joer.
O espaço é permanente nas etapas do Joer e cumpre papel essencial na promoção do equilíbrio emocional e da convivência respeitosa entre os participantes. Além de valorizar o protagonismo estudantil, fortalece vínculos e experiências que refletem os princípios pedagógicos e humanizadores da Seduc, reafirmando o caráter educacional do esporte como ferramenta de transformação social.
