Celso Freitas é anunciado como novo âncora do SBT News, que estreia em dezembro

O jornalista Celso Freitas foi confirmado nesta segunda-feira (10) como o mais novo reforço do SBT News, o canal de notícias multiplataforma do Grupo Silvio Santos, com estreia marcada para 15 de dezembro. O anúncio ocorre oito meses após sua saída da Record, onde o apresentador trabalhou por 21 anos.
Reconhecido por sua voz marcante e por coberturas históricas, Freitas celebrou a nova fase. “O SBT News nasce com a credibilidade da emissora e com distribuição em diversas plataformas, oferecendo jornalismo de qualidade ao público, 24 horas por dia”, afirmou em comunicado à imprensa.
Com mais de cinco décadas de carreira, Celso iniciou sua trajetória no rádio nos anos 1970 e migrou para a televisão, onde apresentou o Jornal Nacional e o Fantástico, na Globo, ao lado de Cid Moreira (1927–2024). Em 2004, passou a integrar o time da Record, comandando o Domingo Espetacular e o Jornal da Record até o início deste ano.
Sua carreira inclui coberturas marcantes, como a morte de Ayrton Senna (1994), o título mundial da Seleção Brasileira, o furacão Katrina (2005), o tsunami na Indonésia (2006) e a eleição de Barack Obama (2008).
Além de Freitas, o SBT News confirmou outros nomes de peso: Leandro Magalhães, ex-CNN Brasil e TV Cultura, e Raquel Landim, especialista em economia e política, que destacou a importância de integrar o projeto “em um momento pré-eleitoral”.
O SBT News, antes restrito ao digital, agora se transforma em canal 24 horas, disponível nas principais operadoras de TV paga, no YouTube e em plataformas de streaming gratuitas (FAST). O time ainda contará com Amanda Klein, Basília Rodrigues e Camila Mattoso.
