CBF FFER e Sport Genus lançam o Projeto Gol do Brasil em Rondônia

Publicada em 17/11/2025 às 08h30
O Festival de Futebol Gol do Brasil marcou o lançamento do Projeto Gol do Brasil da CBF em Rondônia em parceria com Federação de Futebol do Estado de Rondônia e com Sport Club Genus de Porto Velho. O Projeto Gol do Brasil, instituído como parte do Programa de Legado da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, reflete o compromisso da CBF e da FIFA em utilizar o futebol como ferramenta para promover o desenvolvimento humano e social, garantindo acessibilidade e inclusão e beneficiando crianças e adolescentes de todo o Brasil.
Financiado pelo braço social do Fundo de Legado da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, o projeto é desenvolvido com metodologia baseada no treinamento de futebol de campo, conta com uma equipe pedagógica formada por quatro instrutores capacitados pela CBF com a Licença S para atuarem no projeto. Para o gerente de desenvolvimento e projetos da CBF Ricardo Leão o núcleo do projeto em Rondônia está pronto, "é uma alegria muito grande fazer parte desta inauguração, desse núcleo que a gente idealizou por tanto tempo e que agora com o CD ele se torna uma realidade e o CD é isso, é um equipamento pra promover o Desenvolvimento de pessoas atletas de profissionais e sobre tudo de cidadãos que é o que o projeto gol do Brasil faz", citou Ricardo Leão.
O diretor administrativo da FFER representou o presidente Heitor Costa no evento, Fabríciou enalteceu o empenho da FFER em colocar em prática mais ação em favor do futebol rondoniense, "são três anos de muita dedicação da FFER, do presindete Heitor Costa e do vice presidente Bruno Costa que tanto trabalharam nesse período de dedicação, para que isso se tornasse realidade, são mais de 150 crianças atendidas pelo projeto da CBF Gol do Brasil, em parceria com FFER e com o Sport Genus, por tanto o projeto está entregue em Rondônia", frisou Fabrício Medeiros.
Emocionado o presidente do Sport Genus Evaldo Silva agradeceu a oportunidade de atuar com o projeto em Rondônia, "estou muito feliz com tudo que aconteceu aqui hoje, agradeço ao presidente Heitor Costa, ao presidente Samir Xaud por essa oportunidade de viver e colaborar com a implantação desse núcleo do projeto gol do Brasil aquim em Rondônia, muito gratificante e eu estou muito feliz", citou Evaldo Silva.
As mais de 150 crianças participantes do Projeto Gol do Brasil contam com material esportivo com aulas práticas e teóricas, acompanhamento psicológico e social, com atividades três vezes por semana no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa.
