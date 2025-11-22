Cazarré explica por que não fará nudez em “Três Graças” e comenta trajetória do personagem

Publicada em 22/11/2025 às 11h02
Juliano Cazarré, 45, voltou ao horário nobre interpretando Jorginho Ninja em “Três Graças”, mas deixou claro que sua relação com a exposição diante das câmeras mudou. O ator afirmou que não pretende participar de cenas de nudez na novela e que esse tipo de sequência já não faz parte de suas escolhas profissionais.
Na trama, Jorginho é apresentado como o pai ausente de Joelly (Alana Cabral), um ex-chefe do tráfico que inicia a história preso e carrega no corpo – e no comportamento – marcas profundas do período encarcerado. Em entrevista à Veja, Cazarré explicou que buscou incorporar traços psicológicos e físicos desse passado. Segundo ele, o personagem tem expressões rígidas, tiques e sinais de trauma que moldam a atuação.
Sem saber qual destino o autor reserva para Jorginho, o ator antecipa que enxerga potencial para um caminho de transformação. Ele acredita que o personagem deve percorrer uma jornada de culpa, pedido de perdão e, possivelmente, redenção. “É alguém que começa doente, preso, e tenta reconstruir a própria vida”, afirmou.
A recusa às cenas de nudez também tem relação com uma fase pessoal mais voltada à espiritualidade. Cazarré tem compartilhado reflexões católicas nas redes sociais e diz que sua fé tem guiado suas decisões profissionais. Ele destacou ainda o desconforto natural desse tipo de gravação, que envolve exposição íntima com colegas que muitas vezes mal conhece.
Mesmo evitando sequências desse tipo, Cazarré acumula momentos marcantes na TV. Em Pantanal (2022), um diálogo sobre a famosa “fivela” de seu personagem viralizou e virou um dos memes mais comentados do ano.
