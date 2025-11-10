Cascalheira vence em Nova Conquista e lidera o Ruralzão 2025

Publicada em 10/11/2025 às 14h21
Competição realizada pela Prefeitura de Vilhena leva esporte e lazer às comunidades rurais do município.
O distrito de Nova Conquista, localizado a cerca de 50 km da área urbana de Vilhena, sediou neste domingo, 9, os jogos válidos pela terceira rodada do Ruralzão 2025. A competição, organizada pela Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), visa promover esporte, lazer e diversão nas comunidades rurais do município.
A manhã esportiva começou com a vitória da equipe da Cascalheira, que retornou à competição após folgar na rodada anterior. O time superou um dos anfitriões, o Real Elite NC, pelo placar de 3 a 0. Fabrício marcou duas vezes no primeiro tempo, e Gilberto fechou o placar na etapa final.
Em seguida, o público assistiu ao empate de 1 a 1 entre Linha 100 e Canarinho. Diogo abriu o placar para o Linha 100 no primeiro tempo, mas Matheus garantiu a igualdade para o Canarinho na etapa final.
No período da tarde, a outra equipe da casa, o Nova Conquista, entrou em campo, mas também não conseguiu pontuar. O time foi superado pelo Baixadão por 3 a 0, com dois gols de Daniel e um de Wesley.
Com os resultados da terceira rodada, a equipe da Cascalheira assume a liderança isolada do Ruralzão, com 6 pontos. A Linha 100 segue na segunda posição, com 5 pontos, tendo um jogo a mais que o líder. Completam o G4, Canarinho e Baixadão, ambos com 4 pontos.
Na parte inferior da tabela, Cruzeirinho e Real Elite NC estão empatados com 3 pontos cada, nas quinta e sexta colocações, respectivamente. O time do Nova Conquista, ainda sem pontuar, é o lanterna da competição.
Próxima rodada
A quarta rodada está programada para acontecer na Comunidade Baixadão, no domingo, 16. A rodada terá o Canarinho folgando, mas a bola rola para as demais equipes. O vice-líder Linha 100 abre a rodada enfrentando o lanterna Nova Conquista, em jogo marcado para as 8h30. Depois, às 10h, o líder Cascalheira entra em campo contra o Cruzeirinho; e, por fim, às 14h30, Baixadão e Real Elite NC duelam por vaga no G4.
