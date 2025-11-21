Casal é preso com quase um quilo de skank durante ação da PM

Publicada em 21/11/2025 às 09h00
Um jovem casal foi preso na noite desta quinta-feira (19) acusado de tráfico de drogas após ser flagrado com quase um quilo de skank, conhecida como “super maconha”, dentro de um apartamento no Residencial Orgulho do Madeira, bairro Socialista, zona Leste da capital. A ação foi realizada por equipes da Polícia Militar após um trabalho de investigação desenvolvido pelo setor de inteligência.
De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo do site Hora1Rondônia junto aos policiais, a inteligência da PM monitorava o casal há alguns dias após receber denúncias de que os dois estariam utilizando o apartamento para armazenar e comercializar entorpecentes. Diante das suspeitas, um cerco foi montado pelos militares para confirmar a denúncia.
Durante a noite, os policiais decidiram agir e entraram no apartamento, surpreendendo o casal que, segundo os agentes, vinha atuando no tráfico de forma discreta, porém constante. No interior da residência, os militares encontraram cerca de um quilo de skank, droga com alto teor de THC e alto valor no mercado ilegal. Além do entorpecente, foram apreendidos celulares e uma máquina de cartão, artefatos normalmente utilizados para facilitar as transações do tráfico.
Os dois foram imediatamente detidos e receberam voz de prisão. Em seguida, foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde ficaram à disposição da Justiça. A polícia deve seguir investigando para identificar possíveis fornecedores e compradores, além de verificar se há outras pessoas envolvidas no esquema.
A apreensão representa mais uma investida da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas nas áreas residenciais da capital, especialmente em conjuntos habitacionais onde, segundo a corporação, há registros recorrentes de denúncias de crimes ligados ao tráfico.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!