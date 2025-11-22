Casal é preso com drogas e material de tráfico no bairro Parque Amazônia

Publicada em 22/11/2025 às 09h20
Um casal foi preso na noite desta sexta-feira (21) em uma residência no bairro Parque Amazônia, na Zona Leste de Porto Velho, sob a acusação de tráfico de drogas. O homem, de 41 anos, e a mulher, de 18, foram abordados após denúncias anônimas indicarem que o local era usado como ponto de venda de entorpecentes.
Durante a aproximação dos policiais, o homem tentou fugir e correu para o banheiro da residência. Ele foi flagrado tentando descartar parte da droga no vaso sanitário.
Na revista do imóvel, as autoridades encontraram diversos materiais que indicam a prática do tráfico de drogas.
Entre o material apreendido estavam porções de maconha e cocaína. Além dos entorpecentes, a polícia encontrou uma folha de anotações com registro de vendas e uma quantidade de dinheiro em espécie, cuja origem não foi justificada pelo casal.
O homem e a mulher receberam voz de prisão e foram levados à Central de Flagrantes. A ação faz parte do combate contínuo ao tráfico de drogas nas áreas urbanas da capital rondoniense.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!