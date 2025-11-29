Casal é preso com drogas e familiares investem contra a PM

Publicada em 29/11/2025 às 09h15
Um casal foi preso por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (28), depois de ser flagrado com entorpecentes na Rua Lageado, bairro Costa e Silva, zona norte de Porto Velho.
Uma guarnição da PM que fazia patrulhamento avistou o casal em atitudes suspeitas próximo de um beco onde ocorre venda de drogas e fez a abordagem.
Na revista pessoal foram encontradas com a mulher várias porções de cocaína e crack, sendo ambos detidos. A suspeita depois confessou que comprou os entorpecentes no residencial Orgulho do Madeira por R$50 reais, e revenderia as mesmas.
Durante a prisão familiares do homem tentaram atrapalhar e resgatar o indivíduo, sendo necessário o uso de spray de pimenta para conter os populares e fazer a condução dos detidos ao Departamento de Flagrantes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!