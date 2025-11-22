Casal é preso com 1kg de maconha durante operação em Guajará-Mirim

Publicada em 22/11/2025 às 08h50
Durante a Operação Madeira Mamoré, forças integradas de segurança pública — Polícia Federal, Força Nacional, CCPI Amazônia, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar de Rondônia, por meio do BPFRON — realizaram patrulhamento na região do porto clandestino Pérola Negra, em Guajará-Mirim, quando avistaram um casal em atitude suspeita.
Ao perceber a aproximação da guarnição, o casal mudou o comportamento e abandonou uma mochila preta no chão. A equipe procedeu com a abordagem e realizou busca pessoal e vistoria no objeto deixado. Dentro da mochila, os policiais encontraram aproximadamente 1kg de substância aparentando ser maconha do tipo skunk.
Durante a ação, a mulher afirmou ser proprietária da mochila. Diante da materialidade e das circunstâncias, foi dada voz de prisão ao casal, que recebeu algemas conforme protocolo operacional e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Guajará-Mirim para adoção das medidas legais cabíveis.
O BPFRON reforça seu compromisso com o enfrentamento aos crimes transfronteiriços e a proteção das divisas de Rondônia, atuando de forma integrada para assegurar a preservação da ordem pública na região amazônica.
