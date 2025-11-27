Casal é preso acusado de amarrar servidora pública durante roubo

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 27/11/2025 às 08h50
O criminoso Leonardo C. F., 23, e a esposa dele de 31 anos, foram presos na tarde desta quarta-feira (26), acusados de participação no roubo ocorrido na casa de uma servidora pública federal de 51 anos.
O crime aconteceu no período da madrugada de hoje no residencial Greenville, em Porto Velho.
Após receber denúncias a PM conseguiu chegar até o suspeito que estava com a esposa em um apartamento no residencial Orgulho do Madeira, e com eles foram encontradas uma mala com vários objetos roubados, e uma porção de maconha.
O carro da servidora já havia sido recuperado momentos antes no mesmo condomínio. Outros três suspeitos estão sendo procurados pela Polícia.
