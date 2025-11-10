Casa Civil cobra Bancada Federal no caso dos garimpos, Porto Velho prepara feira de agroindústria e agricultura, Orçamento 2026 superior a R$ 11,5 bi

Publicada em 10/11/2025 às 14h00
Garimpeiros – Ao participar de audiência pública na Assembleia Legislativa (Ale) para discutir a situação dos garimpeiros no Rio Madeira, que estão sendo alvos de seguidas operações da Polícia Federal (PF) e que tiveram balsas, motores, equipamentos, etc., destruídos, o chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Elias Rezende cobrou a Bancada Federal (senadores e deputados). A bancada precisa enfrentar a situação de forma objetiva, inclusive fez um desafio, para que seja apresentado algum requerimento questionando o Decreto 6514 sancionado em julho de 2008 pelo presidente Lula da Silva (PT). “Queremos ações concretas. Fazer discurso bonito não resolve nada. Precisamos acionar a nossa Bancada Federal para enfrentar esse problema. Não adiantar fazer audiência pública, fazer leis e decretos”. Também argumentou, que o governo “tem limitações”. Hoje o Governo do Estado “não pode fazer licenciamento para atividade de exploração do garimpo. Precisamos unir as forças. O setor da mineração sabe que as portas do governo estadual sempre estiveram abertas”, alertou Rezende.
Combustível – NO Rio de Janeiro estão sendo realizadas nas últimas semanas com previsão de continuidade até o final do ano, a Operação Pressão Máxima”, que fiscaliza com regularidade o preço e o funcionamento das bombas de combustíveis no Estado. Na última semana cinco postos de combustíveis foram autuados. Na capital carioca também é comercializado o GNV e algumas bombas foram interditadas devido a erro de calibração no dispenser, quando o consumidor recebe menos gás do que o indicado no visor, o que ocorre também com a gasolina, etanol e diesel. Em Rondônia, com ênfase em Porto Velho, o preço elevado e a cartelização são praticadas de forma ostensiva, com prejuízos para o público consumidor sem que as autoridades constituídas tomem as devidas providências. Apesar das inúmeras denúncias, Agência Nacional de Petróleo-ANP, Procon e outros órgãos fiscalizadores (?), nada fazem e, além de preço elevado, a diferença entre os valores do litro de combustíveis nas centenas de postos de abastecimentos é de centavos.
Agrotec – Porto Velho promoverá no período o de 27 a 30 deste mês a 1ª Feira Tecnológica de Agroindústrias e Agricultura Familiar, no Complexo da Estrada de Ferro madeira-Mamoré. A expectativa da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), que promove o evento é transformar a mostra em um grande espaço de inovação, negócios e cultura do campo. Objetivo é ampliar os conhecimentos do potencial do setor produtivo da capital, trocar experiências, se aprofundar nas novas tecnologias que impulsionam a agricultura familiar no Estado. “A Agrotec é uma oportunidade para fortalecer a agricultura, apresentar novas tecnologias e gerar negócios para os produtores da nossa região. Queremos que todos se sintam acolhidos e conectados com as novidades do campo”, argumentou o titular da Semagric, Rodrigo Ribeiro.
Orçamento – O deputado estadual Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras) preside a Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa (Ale) e está analisando o Orçamento do Estado de Rondônia para 2026, no valor de R$ 11.582.998.189,00. O orçamento estadual é discutido e votado antes do recesso parlamentar (20 de dezembro), para justamente ser aplicado a partir de janeiro. Quando isso não ocorre, o que é raro, o Estado inicia o ano seguinte com valor 1/12 avos acima do ano anterior, no caso o deste ano, para iniciar os trabalhos de 2026. A expectativa é que o Orçamento 2026 seja analisado pelas comissões dentro do prazo, porque o próximo ano é eleitoral e certamente exigirá um esforço maior para que o prazo regimental (20 de dezembro) de tramitação no Legislativo Estadual seja cumprido.
Deputada – Jaru tem somente o deputado Luís Eduardo Schincáglia (MDB), o Dr. Luís do Hospital é o único representante do município na Ale-RO. É candidato à reeleição e, pelo trabalho que realiza dificilmente deixará de conseguir seu objetivo. O município e região deverá ter novamente um representante da Família Muleta, que já teve João (deputado estadual e federal) e Amauri (prefeito e deputado estadual). O nome da família ao Parlamento Estadual é da ex-deputada, Cássia, que não conseguiu se reeleger nas eleições de 2022, apesar de bem cotada para conseguir mais um mandato. Cássia, que é esposa de João é o nome da família para as eleições de outubro do próximo ano com chances de sucesso. Como o Dr. Luís irá para a reeleição com chances reais de sucesso, no mínimo, o importante município de Jaru e a região terão dois deputados a partir de janeiro de 2027. Quem viver verá...
Respigo
O blog Entrelinhas”, do jornalista Nilton Salina traz informações sobre o diálogo de dois vereadores de Porto Velho, um questionando o outro, de ter levado sua filha, menor de idade, a uma boate. O pai cobra o “colega” de Parlamento Mirim e o vereador “Don Juan”, alega que para ele, a jovem tinha mais de 18 anos... +++ A ex-prefeita (dois mandatos seguidos) de Chupinguaia, Sheila Mosso, que estava filiada ao PL é pré-candidata a deputada estadual nas eleições de outubro de 2026. Sheila, que também passou pela câmara de vereadores anunciou, que no próximo ano estará na busca de uma das 24 cadeiras na Ale-RO +++ O Flamengo passou apertado para superar (3x2) o Santos no Maracanã. Após estar vencendo por 3x0, aflouxou o jogo e por pouco não sofreu o empate +++ Já o Palmeiras, que poderia ter disparado na liderança foi derrotado pelo Mirassol (2x1). Com a derrota, o Verdão se mantém na liderança (68 pontos), mesmo número de pontos do Mengão, porque tem uma vitória a mais +++ Quem vem ganhando espaços é o Cruzeiro, terceiro colocado com 64 pontos. O Mirassol é o quarto, mas com 59 pontos.
