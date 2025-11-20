Carro fica destruído após colisão com caminhão cegonha na BR-364

Por JaruOnline
Publicada em 20/11/2025 às 09h30
Um acidente registrado às 13h47 desta quarta-feira, 19, no km 412 da BR-364, em Jaru, deixou um Fiat Punto completamente destruído após colisão envolvendo dois veículos de passeio e um caminhão cegonha. O acidente ocorreu no sentido decrescente da rodovia.
De acordo com informações de um comunicante que presenciou o fato, mas não estava envolvido, houve uma colisão entre os veículos, seguida do capotamento de um deles. Apesar da gravidade do impacto e dos danos materiais, não houve registro de feridos.
A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender a ocorrência, organizar o trânsito e realizar os procedimentos necessários.
O tráfego no local ficou parcialmente comprometido até a retirada dos veículos.
