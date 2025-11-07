Carolina Dieckmann muda o visual e é barrada por reconhecimento facial

Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 07/11/2025 às 11h19
Carolina Dieckmann surpreendeu os fãs ao surgir morena nesta quarta-feira (5). A atriz, de 47 anos, deixou para trás os fios loiros usados para viver Leila no remake de Vale Tudo, que chegou ao fim em outubro.
A mudança de visual acabou gerando uma situação inusitada: Carolina foi barrada na entrada de um prédio devido a uma falha no sistema de reconhecimento facial. O episódio foi registrado pela própria artista e compartilhado em suas redes sociais.
“Absolute barrada… Passagem negada por motivos de: a máquina que me fotografou na entrada, não me reconheceu na saída. Que tal?”, brincou na legenda do vídeo, levando os seguidores às risadas.
