Carolina Dieckmann muda o visual e é barrada por reconhecimento facial
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 07/11/2025 às 11h19
Nos acompanhe pelo Google News

Carolina Dieckmann surpreendeu os fãs ao surgir morena nesta quarta-feira (5). A atriz, de 47 anos, deixou para trás os fios loiros usados para viver Leila no remake de Vale Tudo, que chegou ao fim em outubro.

A mudança de visual acabou gerando uma situação inusitada: Carolina foi barrada na entrada de um prédio devido a uma falha no sistema de reconhecimento facial. O episódio foi registrado pela própria artista e compartilhado em suas redes sociais.

“Absolute barrada… Passagem negada por motivos de: a máquina que me fotografou na entrada, não me reconheceu na saída. Que tal?”, brincou na legenda do vídeo, levando os seguidores às risadas.

 

Carolina Dieckmann morena visual Vale Tudo atriz Quem reconhecimento facial vídeo redes sociais
Imprimir imprimir