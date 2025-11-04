Carol Dieckmann rebate crítica após foto de biquíni: “Minha endocrino falou que eu tô ótima”

Publicada em 04/11/2025 às 10h27
A atriz Carolina Dieckmann, de 47 anos, chamou atenção nas redes sociais nesta segunda-feira (3) ao compartilhar uma sequência de fotos em seu perfil, incluindo cliques de biquíni. Acostumada a dividir momentos de sua rotina com os seguidores, a artista recebeu inúmeros elogios — mas também algumas críticas sobre sua aparência.
Entre os comentários, uma internauta afirmou que a atriz estaria “muito magra”. Conhecida por responder com firmeza e bom humor, Carolina não deixou passar e rebateu de forma direta:
“Minha endocrino falou que eu tô ótima, com 1 kg a mais de músculo que o necessário. Ou seja, a opinião que importa, né?”.
A resposta da artista repercutiu rapidamente, com fãs saindo em sua defesa. “Perfeita como sempre!”, escreveu um seguidor. “Cada um no seu corpo, o importante é saúde e autoestima”, comentou outra admiradora.
Carolina Dieckmann, que é amiga próxima de Preta Gil, costuma manter uma relação próxima com o público nas redes e usa seu perfil para compartilhar mensagens de autocuidado e positividade.
