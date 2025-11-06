Carlinhos Maia comenta prisão de Hytalo Santos: “Bode expiatório para dizer que resolveram”

Publicada em 06/11/2025 às 11h22
O influenciador e humorista Carlinhos Maia se pronunciou sobre as acusações contra Hytalo Santos, preso desde 15 de agosto sob suspeita de tráfico de pessoas, exploração sexual de adolescentes, trabalho infantil e lavagem de dinheiro. Durante participação no podcast PodDelas, Carlinhos afirmou que o caso pode ser “muito mais profundo” do que parece e sugeriu que o influenciador esteja sendo usado como “bode expiatório”.
“Se essas acusações forem verídicas, aí que se foda, óbvio. Mas se for sobre ele filmar como filmava as vizinhas, as crianças, eu tenho uma opinião mais fria de quem viveu a comunidade, principalmente no Nordeste”, disse o humorista.
Carlinhos defendeu que a sexualização é um tema recorrente nas periferias brasileiras e precisa ser analisado de forma mais ampla. “As pessoas estão desconectadas do que é a periferia. A periferia é putaria 24 horas, porque os pais colocam pros filhos ouvirem músicas de escracho o tempo todo. Você não pode cobrar de um influenciador aquilo que você faz o tempo todo. É muito controverso”, declarou.
Ele também destacou que o problema ultrapassa o comportamento de um único criador de conteúdo: “É só olhar em volta. No TikTok, mais sexual do que aquilo? É uma discussão muito mais profunda. Não estou defendendo, mas tem que ter uma análise geral das plataformas digitais e das pessoas que criticam de longe.”
Carlinhos concluiu dizendo que Hytalo pode estar recebendo uma punição desproporcional: “Esse negócio de filmar rebolando até o chão, as meninas de 14 anos estão o tempo todo. A sexualização está muito nas pessoas. Tem que ver até que ponto estão usando um bode expiatório para dizer que resolveram um problema, quando ele é muito mais profundo do que colocar um influenciador na cadeia.”
