Carlinhos de Jesus surpreende ao dançar salsa com Luciano Huck após longo tratamento

Publicada em 10/11/2025 às 10h11
O coreógrafo Carlinhos de Jesus viveu um dos momentos mais emocionantes do Domingão com Huck neste domingo (9). Após meses em uma cadeira de rodas por causa de uma doença autoimune, ele conseguiu ficar de pé e dançar uma salsa ao lado do apresentador Luciano Huck.
Diagnosticado com neuropatia radiculopatia desmielinizante crônica, Carlinhos vinha enfrentando dificuldades motoras provocadas pela enfermidade, que afeta os nervos e os movimentos. Os médicos sempre destacaram que a recuperação seria possível, mas exigiria tempo e dedicação.
Luciano Huck introduziu a homenagem durante o quadro Dança dos Famosos, ressaltando o simbolismo do momento. “Hoje é um dia muito especial. Saúde é tudo. Talvez o mais duro nesta temporada foi ver um dos maiores dançarinos do país em uma cadeira de rodas”, disse o apresentador, lembrando que Carlinhos havia prometido voltar a andar.
Com o apoio de Huck, o coreógrafo se levantou e recebeu aplausos da plateia. Visivelmente emocionado, ele falou sobre o tratamento e a importância da disciplina no processo de reabilitação. “Qualquer um pode, desde que tenha foco, se dedique e estabeleça uma rotina. A fisioterapia foi fundamental. A medicina e a fé também foram essenciais”, afirmou.
Ao encerrar o momento, Luciano Huck destacou que o caso de Carlinhos reforça a importância do diagnóstico e do acompanhamento médico corretos. “Segundo a ciência, havia possibilidade de recuperação com fisioterapia. Cada caso é diferente, mas o exemplo do Carlinhos inspira todos nós”, concluiu.
Após cinco meses de cadeira de rodas por doença autoimune, Carlinhos de Jesus se emociona ao voltar a ficar de pé no #Domingão pic.twitter.com/BsyS2i1ciI — Hugo Gloss (@HugoGloss) November 9, 2025
Comentários
Seja o primeiro a comentar!