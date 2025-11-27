CABE RECURSO

Campeonato feminino de futebol termina na Justiça em Rondônia: ex-vereador é condenado a pagar premiação e danos morais

Sentença da 1ª Vara Genérica de Buritis reconhece responsabilidade solidária por prêmio de R$ 2,5 mil não pago no I Campeonato Vale do Jamari Futebol Feminino TBN Esportes e fixa R$ 1 mil em dano moral para cada autora