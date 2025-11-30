Publicada em 30/11/2025 às 10h00
O condutor, o veículo e a carga foram encaminhados à unidade da Polícia Federal em Rondônia Porto Velho/RO. Neste sábado (29/11), a Polícia Federal prendeu um homem que transportava 110 kg de drogas, entre cloridrato de cocaína e skunk, na BR-364. A ação ocorreu após denúncia anônima, que alertou sobre o possível transporte de entorpecentes na região. Conforme apurado, a droga tinha como destino a cidade de Porto Velho.
Durante a fiscalização, os policiais localizaram os entorpecentes ocultos em um compartimento secreto, instalado em meio a pneus usados que estavam sendo transportados no caminhão, evidenciando a tentativa de ocultação da carga ilícita.
O condutor, o veículo e a carga foram encaminhados à unidade da Polícia Federal em Rondônia, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas.
