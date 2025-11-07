Caminhão tomba deixando passageiro ferido após atingir poste

Publicada em 07/11/2025 às 08h40
Um grave acidente de trânsito registrado no início da tarde desta quinta-feira (6) deixou um homem ferido após o capotamento de um caminhão de pequeno porte na Avenida Guaporé, nas proximidades do Hospital Cemetron, no bairro Lagoa, zona Leste de Porto Velho (RO).
De acordo com informações apuradas pela Polícia Militar de Trânsito (BPtran), o motorista do caminhão seguia pela via em direção à BR-364, quando teria sido fechado por outro veículo que transitava ao lado. Ao tentar evitar a colisão, o condutor acabou perdendo o controle da direção, subiu no canteiro central e colidiu violentamente contra um poste de energia, provocando o capotamento do automóvel.
Com o impacto, o passageiro que estava no banco da frente sofreu várias escoriações e ferimentos leves, sendo imediatamente socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Leste.
O motorista, por sua vez, saiu ileso do acidente, apesar dos danos materiais significativos no caminhão. Ele relatou aos policiais que o outro veículo envolvido não permaneceu no local após a manobra que teria causado o sinistro.
Equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar isolaram a área, controlaram o fluxo de veículos e registraram a ocorrência para as devidas providências. Uma equipe da Energisa também foi acionada para realizar a substituição do poste danificado e restabelecer a rede elétrica no trecho.
O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias exatas do acidente e identificar o veículo que teria provocado o fechamento.
