Cacoal sedia Fase Estadual Infantil do Joer 2025, a partir desta segunda-feira, 3

Publicada em 03/11/2025 às 09h20
De 3 a 13 de novembro, em Cacoal, acontece a fase estadual infantil dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), com cerimônia de abertura marcada para terça-feira (4), às 19h, no Ginásio Poliesportivo Senador Ronaldo Aragão, com intuito de promover o esporte escolar, integração e desempenho pedagógico dos estudantes-atletas da rede pública e privada.
O cronograma prevê achegada das delegações, reuniões técnicas e competições nas modalidades de atletismo, badminton, basquetebol, ciclismo, futsal, handebol, judô, karatê, taekwondo, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez, distribuídas em arenas e a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cora Coralina; Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Clodoaldo Nunes de Almeida; Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Carlos Gomes; e Escola Estadual de Ensino Médio de Tempo Integral Josino Brito. As atividades se estendem ao longo do período dos jogos com fases classificatórias, quartas de final, semifinais e finais, conforme programação oficial.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Joer promove a formação integral dos estudantes. “Ao incentivar o esporte escolar, fortalecemos valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe, além de identificar talentos que podem representar Rondônia em competições nacionais”, salientou.
Sistema de QR Code implantado em 2025, será utilizado para controle da alimentação durante o Joer
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, ressaltou que “a etapa estadual infantil é resultado de planejamento pedagógico e logístico da Seduc em parceria com os municípios, garantindo estruturas adequadas, segurança e suporte técnico às delegações para que os estudantes-atletas compitam em condições de excelência.”
O gerente de esporte escolar da Seduc, Marcelo Araújo, destacou que “é nesta categoria que muitos alunos participam pela primeira vez de um evento desse porte, vivenciam o espírito esportivo e passam a enxergar o esporte como parte fundamental do seu desenvolvimento educacional.”
JOGOS ESCOLARES
Criado para integrar o calendário educacional do estado, o Joer articula esporte e aprendizagem ao estimular a permanência e o bom desempenho escolar, o convívio social e a cultura de paz. Em 2025, a etapa em Cacoal reúne atletas das redes estadual, municipal e privada, mobilizando equipes técnicas, arbitragem e comunidade escolar em diferentes espaços esportivos da cidade.
