Cacoal se prepara para a grande decisão do IV Campeonato Municipal Intersecretarias

Publicada em 06/11/2025 às 16h05
A comunidade de Cacoal — especialmente os servidores municipais, seus familiares e amigos — tem um encontro marcado com o esporte e a emoção das finais na próxima sexta-feira, 7 de novembro, na sede da ASSEMUC (Associação dos Servidores Municipais de Cacoal), localizada nos fundos do Hospital Regional. O local será o palco das partidas decisivas do IV Campeonato Municipal Intersecretarias, evento que já se consolidou como tradição no calendário esportivo dos servidores públicos do município.
Disputa pelo 3º lugar abre a programação
A programação esportiva terá início às 19h30, com a disputa pelo terceiro lugar entre as equipes da SEMOSP A (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos) e da Câmara Municipal. O confronto promete ser equilibrado e cheio de emoção, com ambas as equipes buscando um lugar no pódio e encerrando o torneio com destaque e espírito esportivo.
A grande final: SEMAD x União Saúde
Logo em seguida, às 20h30, será realizada a grande final, colocando frente a frente dois grandes times: a SEMAD (Secretaria Municipal de Administração) e o União Saúde SEMUSA, representante da Secretaria Municipal de Saúde. As equipes chegam à decisão após campanhas consistentes, marcadas por superação, trabalho em equipe e bom futebol. O confronto definirá o grande campeão da edição 2025 do campeonato, prometendo uma partida disputada e cheia de energia das torcidas.
Palavra do presidente do SINSEMUC
O evento é promovido pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Cacoal (SINSEMUC), em conjunto com a Associação dos Servidores Municipais de Cacoal (ASSEMUC). O presidente do SINSEMUC, Fernando Neves, destacou o sucesso da competição e convidou toda a comunidade para prestigiar o encerramento do campeonato:
“Convidamos a todos para prestigiar este momento de alegria e de encerramento de mais uma edição do campeonato, que foi um sucesso com a participação de todas as equipes”, ressaltou Fernando Neves.
Encerramento e celebração do esporte
Após a entrega dos troféus e premiações, o público poderá aproveitar o som do DJ Dudu, que tocará as melhores músicas, encerrando a competição em clima de comemoração, confraternização e valorização do esporte entre os servidores municipais.
A organização orienta o público a levar cadeiras de praia para garantir mais conforto durante as partidas e a festividade que marcará o encerramento de mais uma edição de sucesso do Campeonato Municipal Intersecretarias.
