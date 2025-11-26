Cacoal brilha nos 48 anos e deputado Cássio Gois reforça parceria pelo crescimento do município

Publicada em 26/11/2025 às 11h37
Cacoal vibrou na noite de terça-feira (25) ao celebrar seus 48 anos de emancipação com uma grande festa que reuniu centenas de famílias, autoridades e artistas locais. A comemoração, marcada por emoção, alegria e sentimento de pertencimento, reforçou a força cultural do município e o orgulho de ser cacoalense.
Com barracas de alimentação e uma programação diversificada, o evento contou com apresentações que valorizam a identidade do povo, como a dança pomerana, o balé e a participação especial dos jovens indígenas Paolo e Adrian, que encantaram o público ao representar a diversidade e a riqueza cultural de Cacoal.
O ponto alto da noite foi o acender das luzes de Natal no Complexo Beira Rio, um dos momentos mais aguardados pela população. A cidade entrou oficialmente no clima natalino, ganhando brilho e encantamento. Em seguida, a queima de fogos iluminou o céu, marcando simbolicamente o início da programação de Natal no município e emocionando as famílias que acompanharam a celebração.
A festa ficou completa com o show da dupla gospel Jefferson & Suellen, que levou mensagens de fé, renovação e esperança, energizando o público. A apresentação começou com o pré-show da banda da Igreja Palavra de Vida, que preparou o ambiente com momentos de louvor e adoração.
O prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, destacou a importância da data e o progresso vivido pela cidade nos últimos anos, além de agradecer o apoio recebido para a realização do evento.
“Cacoal merece comemorar em grande estilo. Esta é uma cidade que trabalha, que luta e que cresce todos os dias. Ver o nosso povo reunido, celebrando com alegria, nos motiva ainda mais. A parceria com o deputado Cássio Gois foi fundamental para construirmos uma programação à altura da nossa gente. Ele tem sido um grande aliado de Cacoal e um parceiro indispensável para que eventos como este aconteçam”, afirmou o prefeito.
A celebração contou ainda com a presença de diversas autoridades municipais e estaduais, que prestigiaram a população e acompanharam a noite festiva.
O deputado estadual Cássio Gois destacou sua alegria em participar da comemoração e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento de Cacoal:
“Cacoal representa força, esperança e trabalho. Ver esta cidade crescer, se desenvolver e oferecer momentos como esse para sua população é motivo de grande orgulho para mim. Investir em cultura é investir na alma do município; é fortalecer nossa gente, nossa história e nossas oportunidades. Cada recurso destinado é a realização do compromisso que assumi com o povo de Cacoal. Seguiremos trabalhando para que esta cidade continue sendo referência em desenvolvimento, infraestrutura, educação, saúde e qualidade de vida”, afirmou o deputado.
A programação do aniversário segue nesta quarta-feira (26) com a tradicional chegada do trenó de Natal e a abertura oficial da Casa do Papai Noel, além de shows de Ari Santos e Recampados, pré-shows de artistas locais e um dos momentos mais tradicionais e aguardados da celebração: o Maior Churrasco do Brasil, com 48 bois no rolete, servidos gratuitamente à população — uma homenagem especial aos 48 anos de história de Cacoal.
Com programação diversificada e forte participação popular, a festa dos 48 anos de Cacoal celebra não apenas sua trajetória, mas também a construção de um futuro ainda mais próspero para todos.
