Bruno Costa foi um dos palestrantes da Edição 2025 do Summit CBF Academy

Nesta quarta-feira, 26 de novembro, o diretor da CBF e vice presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, Bruno Costa foi um dos grandes convidados do futebol mundial, da segunda edição do Summit CBF Academy, evento que reuniu grandes nomes do futebol nacional e internacional, tendo como principal objetivo discutir a gestão do futebol e o futuro de todo o mercado da bola.
O evento realizado em São Paulo contou com a presença de mais de 90 profissionais entre eles presidentes de clubes, o técnico da Seleção Brasileira Carlo Ancelotti os presidente da CBF Samir Xaud, Ministro do Esporte André Fufuca, e o rondoniense Bruno Costa que foi um dos palestrantes do evento, "estamos aqui representando a FFER a CBF no CBF Summit um grande evento da indústria do futebol brasileiro onde tive a oportunidade de abordar um pouco mais desse novo momento que estamos construindo, dessa internacionalização que a gente vem fazendo desde que assumi a diretoria do novo escritório da CBF na cidade de Miami, a CBF também anunciou o Fair Play financeiro, da criação do grupo de trabalho de arbitragem, pra profissionalização da nossa arbitragem e o novo calendário do futebol, então é o presidente Samir Xaud junto com toda diretoria trabalhando para o desenvolvimento do futebol brasileiro, principalmente do norte e claro de Rondônia", frisou Bruno Costa.
O momento mais esperado foi a apresentação do modelo de fair play financeiro do futebol brasileiro. Após cinco reuniões do grupo de trabalho formado por 32 clubes das Série A e B, federações estaduais e especialistas técnicos, o modelo foi divulgado e será implementado a partir da próxima temporada.
Outro ponto importante do Summit 2025 foi o painel Finalistas Sul-Americanos Nele, com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira e o presidente do Flamengo Luiz Eduardo Baptista, que abordaram a disputa do título da Conmebol Libertadores 2025 e a importância das competições sul-americanas para os clubes brasileiros.
A edição 2025 do Summit CBF Academy contou com 24 painéis organizado no Renaissance Hotel.
