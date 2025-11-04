Bruno Costa é um dos convidados do Congresso Esporte e Finanças 2025

Publicada em 04/11/2025 às 10h01
O diretor da CBF e vice presidente da FFER Bruno Costa, é um dos convidados do Congresso Esporte e Finanças que será realizado no dia 25 de novembro em Santos, interior de São Paulo. Realizado pela emprsa Santé Investimentos, o evento conecta os mundos esportivo e financeiro, reunindo atletas, investidores e empresários para discutir o futuro do esporte como investimento e oportunidade de negócios. Na programação o Sheraton Hotel inclui debaste sobre gestão de atletas, SAFs, governança e inovação.
Ao ser confirmado no evento Bruno Costa fez questão de afirmar que é um filho de Rondônia simplesmente em um dos maiores eventos do Brasil no segmento, "a gente trabalha bastante, se dedica, estuda e tudo isso para gente ampliar nosso conhecimento sobre essa paixão mundial, o futebol é tão grande que ultrapassar as quatro linhas, há mais de 20 anos quando sai de Rondônia eu venho fazendo isso, me dedicando e vivendo dinâmica movimentada pelo futebol, então pra mim é muito gratificante está nesse evento falando um pouco do sei e aprendi nessa estrada, sem dúvida e um prazer compartilhar e contribuir com nosso conhecimento" ressaltou Bruno Costa.
O Congresso Esporte e finanças busca conectar profissionais do esporte e do mercado financeiro para debater e gerar oportunidades de investimento, inovação e gestão estratégica no esporte. Tendo como principais públicos atletas, técnicos, investidores, empresários e líderes de ambos os setores. Na edição de 2025, os temas abordados serão gestão patrimonial de atletas, SAFs, governança, invovação, tecnologia e novas oportunidades de investimentos no setro esportivo.
A organização do Congresso Esporte e Finanças promete um ambiente criado para inspirar, aprender e gerar conexões que transcendem o campo e o mercado, sendo um marco na integração entre o esporte e as finanças, reunindo cerca de 400 convidados selecionados em um dia de imersão em conhecimento, negócios e netwoorking de alto nível.
