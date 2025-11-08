Bruna Biancardi grava com Ana Castela após polêmica com Virginia Fonseca

Publicada em 08/11/2025 às 08h54
Bruna Biancardi movimentou as redes sociais ao anunciar a estreia de seu novo projeto culinário, Bru Na Cozinha, e revelar a participação de Ana Castela como convidada especial do episódio de estreia. O anúncio veio dias após a influenciadora se envolver em uma polêmica com Virginia Fonseca, ex-esposa de Zé Felipe — atual namorado da sertaneja.
O programa, que estreia nesta sexta-feira (7), terá formato natalino e será exibido nas redes sociais de Bruna. “Não era canal no YouTube, não era podcast, nem serei apresentadora kkk. Os palpites estavam errados. Pra quem gostava dos meus vídeos cozinhando... vem aí o Bru na Cozinha – edição de Natal”, contou.
Na postagem, a companheira de Neymar fez questão de elogiar a convidada. “Em cada receita, um convidado pra bater papo e cozinhar comigo um prato especial de Natal. Amanhã, às 18h, sai o primeiro vídeo, com a querida Ana Castela. Espero que gostem”, escreveu Biancardi.
A escolha da “Boiadeira” como primeira participante gerou repercussão imediata nas redes sociais. Muitos internautas interpretaram o convite como uma provocação indireta a Virginia Fonseca. “Essa daí soube jogar. Arrasou, Bru”, comentou uma usuária. Outra ironizou: “Parece que o programa é da Ana Castela kkkkkkkkkk”.
O episódio ocorre em meio a um clima tenso entre Bruna e Virginia. As duas se desentenderam recentemente após a empresária ligar para Neymar durante a madrugada, o que teria gerado desconforto e uma crise no relacionamento da influenciadora com o jogador.
