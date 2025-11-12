Briga pelo Brasileirão; Tabelinha Rondoniense: ciclismo, ginástica rítmica e Copa Genus

Publicada em 12/11/2025 às 09h45
Briga esquenta pelo título no Brasileirão Betano. Amistoso da Seleção Brasileira agita a semana. Tabelinha Rondoniense: ciclismo, ginástica rítmica e Copa Genus são destaques.
BRASILEIRÃO: Atlético-MG e Juventude vencem e agitam a 33ª rodada do Brasileirão. Mirassol derruba o líder e apimenta a briga pelo título. Seleção completa em Londres para últimos testes antes da Copa.
Brasileirão - A 33ª rodada do Brasileirão foi marcada por reviravoltas e drama na luta contra o rebaixamento. O Atlético-MG brilhou ao virar sobre o Sport por 4 a 2, deixando o rival pernambucano à beira da queda. Em São Januário, o Juventude surpreendeu o Vasco e venceu por 3 a 1, reacendendo a esperança de permanência. Já o Inter vacilou ao empatar com o Bahia por 2 a 2, e o Bragantino bateu o São Paulo por 1 a 0, embolando a briga por vaga na Libertadores.
Terminou pegando fogo! Assim foi a 33ª, o Mirassol comemorou seus 100 anos em grande estilo ao vencer o líder Palmeiras por 2 a 1 no Maião, mantendo-se invicto em casa e ajudando o Flamengo, que derrotou o Santos por 3 a 2, a igualar os 68 pontos do Alviverde. O Ceará surpreendeu o Corinthians na Neo Química Arena e venceu por 1 a 0, enquanto Cruzeiro x Fluminense e Vitória x Botafogo ficaram no 0 a 0. Fortaleza e Grêmio empataram por 2 a 2, deixando tudo ainda mais embolado na reta final do campeonato.
Seleção - A Seleção Brasileira está com força total em Londres. Alex Sandro, Danilo, Fabrício Bruno e Vitor Roque se juntaram ao grupo na terça (4), completando o elenco de Carlo Ancelotti para os amistosos contra Senegal e Tunísia. O treino, realizado no CT do Arsenal, marcou o início da preparação final antes da Copa de 2026. Após a derrota para o Japão, o Brasil busca ajustar o time e encerrar o ano com boas atuações na Europa.
Tabelinha Rondoniense
Alicia Martins é tricampeã de ciclismo nos Jogos Escolares de Rondônia. Analuh Barros faz história e conquista vice-campeonato nacional na ginástica rítmica. Copa Genus 2025 reúne mais de 100 equipes e agita o futebol de base em Rondônia.
Ciclismo - A estudante-atleta Alicia de Paula Martins, do CTPM X de Guajará-Mirim, brilhou novamente ao conquistar o tricampeonato de ciclismo no Joer 2025, em Cacoal. A jovem venceu as provas de Contrarrelógio, Por Pontos e Resistência, garantindo o título geral. Treinada pelo pai, Fredson Martins, Alicia também se destacou nos JEBs, em Uberlândia (MG), com duas medalhas de bronze, consolidando-se como um dos grandes nomes do ciclismo escolar brasileiro.
Ginástica - A jovem rondoniense Analuh Barros Mendonça, de 16 anos, brilhou no Torneio Nacional de Ginástica Rítmica em Aparecida do Norte (SP), conquistando o vice-campeonato geral e medalhas de prata na fita e no arco, além do bronze na bola. O feito é inédito para Rondônia e consagra anos de dedicação da atleta, que iniciou aos cinco anos e hoje treina em Curitiba, mantendo o orgulho de representar seu Estado natal.
Copa Genus - A 24ª Copa Genus promete movimentar o futebol de base rondoniense entre 15 de novembro e 14 de dezembro. Com mais de cem equipes inscritas nas fases de Porto Velho e Candeias do Jamari, o torneio reforça o espírito do futebol raiz e dá visibilidade a jovens talentos. As finais acontecem no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, com expectativa de arquibancadas cheias e muita emoção dentro e fora de campo.
